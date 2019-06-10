На постсоветском пространстве зреет еще один локальный конфликт: Двоевластие в Молдавии грозит перерасти в гражданскую войну

В интервью Федеральному агентству новостей политолог, кандидат политических наук, депутат-социалист парламента Молдавии Богдан Цырдя отметил, что в истории страны такой сложной и непредсказуемой политической ситуации еще не отмечалось.

Политолог напомнил, что в феврале текущего года в республике прошли парламентские выборы. Формальную победу в них одержала пророссийская партия социалистов во главе с ее неформальным лидером Игорем Додоном. Самому Додону при этом запретили принимать участие в выборах по партийным спискам, чтобы не дать партии одержать полную победу.

После выборов 35 мандатов парламента из 101 оказались у социалистов. Партия олигарха-русофоба Влада Плахотнюка, заправлявшая последние годы в парламенте республики, стала второй, а третье место досталось правому проевропейскому двухпартийному блоку ACUM.

Три месяца парламент сотрясали распри и шли невероятно тяжелые переговоры о создании коалиции. Социалисты не могли никак договориться с правым блоком ACUM. Додон в это время вел переговоры с представителями обеих партий в надежде добиться создания коалиции.

К консенсусу партиям не удавалось прийти долгое время. Но неделю назад в страну прибыл вице-премьер Дмитрий Козак, спецпредставитель России по Молдавии, которому удалось при помощи присущему ему огромному переговорному таланту сдвинуть дело с мертвой точки. И переговоры в парламенте начались заново, участвовали в них все стороны процесса.

"И вот в последний день, пятницу, партия социалистов уже практически договорилась о создании правящего большинства с правыми. Но Конституционный суд, который подконтролен Демократической партии, внезапно принял решение, что 7 июня якобы является последним днем для парламента, то есть его нужно в этот день распустить. Здесь важно то, что, согласно Конституции Молдавии, последний день — 9 июня. Все это прекрасно знали и поэтому-то и сформировали коалицию 7 июня", - отметил Цардя в беседе с ФАН.

Как отметил депутат, решение, принятое КС, "имело эффект разорвавшейся бомбы". Представители правого блока ACUM не стали медлить и на следующий день, 8 июня, избрали главой парламента лидера партии социалистов Зинаиду Гречаную. Место премьер-министра заняла лидер правого блока ACUM Майя Санда. Президентом оставался Игорь Додон, которому вернули часть полномочий.

Несмотря на это, Конституционный совет распускает парламент, отправляет в отставку президента, а на его место исполняющим обязанности главы государства и одновременно главы кабмина ставит Павла Филипа. С этого момента и началось противостояние, отмечает Богдан Цардя.

В ответ на эти действия КС парламент принимает "Декларацию о захваченном государстве", а затем объявляет вне закона все органы власти, вплоть до самого Конституционного суда, Высшей судебной палаты и прокуратуры. Всем этим структурам был выражен вотум недоверия, поскольку они "служат олигархату, а не народу".

Влад Плахотнюк со своей стороны отказался распускать правительство, а его люди не соглашались уходить с захваченных должностей и освобождать кабинеты. Создалась ситуация двоевластия: уже есть новое правительство, а старое не собирается уступать свои позиции.

"Это противостояние грозит, я не побоюсь этого слова, реальным гражданским противостоянием, если не гражданской войной", — опасается парламентарий.

Между тем, напомнил Цардя, на заседании парламента 8 июня до самого конца находились послы России, Соединенных Штатов и стран Евросоюза.

"Для меня это вообще был шок — стояли на ногах 14 часов без чая, без кофе. Все три посольства в тот же день признали парламентское большинство", — поделился он своими впечатлениями.

Новое правительство Республики Молдова 9 июня признал Евросоюз в лице Федерики Могерини и Йохана Хана, также оно было признано Советом Европы и даже Госдепартаментом. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил Гречаную.

"Создалась ситуация двоевластия, когда новое правительство имеет огромную внешнюю легитимность и поддержку народа, но не может войти в правительственные здания и не имеет контроля над силовиками, которые подчиняются олигарху Плахотнюку", — резюмировал Богдан Царьдя.

Противостояние политических элит уже заставило жителей страны выйти на улицы. Однако национальная армия в настоящее время заняла нейтральную позицию и не собирается вмешиваться в политический конфликт.