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На постсоветском пространстве зреет еще один локальный конфликт: Двоевластие в Молдавии грозит перерасти в гражданскую войну
10 июня 2019, 23:39 • 64 • В мире
Ситуация, которая сложилась в последние дни в Республике Молдова, может привести к очередному локальному конфликту на постсоветском пространстве. По мнению молдавского депутата-социалиста Богдана Цырди, двоевластие, установившееся в республике, грозит перерасти в гражданскую войну.
В интервью Федеральному агентству новостей политолог, кандидат политических наук, депутат-социалист парламента Молдавии Богдан Цырдя отметил, что в истории страны такой сложной и непредсказуемой политической ситуации еще не отмечалось.
Политолог напомнил, что в феврале текущего года в республике прошли парламентские выборы. Формальную победу в них одержала пророссийская партия социалистов во главе с ее неформальным лидером Игорем Додоном. Самому Додону при этом запретили принимать участие в выборах по партийным спискам, чтобы не дать партии одержать полную победу.
После выборов 35 мандатов парламента из 101 оказались у социалистов. Партия олигарха-русофоба Влада Плахотнюка, заправлявшая последние годы в парламенте республики, стала второй, а третье место досталось правому проевропейскому двухпартийному блоку ACUM.
Три месяца парламент сотрясали распри и шли невероятно тяжелые переговоры о создании коалиции. Социалисты не могли никак договориться с правым блоком ACUM. Додон в это время вел переговоры с представителями обеих партий в надежде добиться создания коалиции.
К консенсусу партиям не удавалось прийти долгое время. Но неделю назад в страну прибыл вице-премьер Дмитрий Козак, спецпредставитель России по Молдавии, которому удалось при помощи присущему ему огромному переговорному таланту сдвинуть дело с мертвой точки. И переговоры в парламенте начались заново, участвовали в них все стороны процесса.
Как отметил депутат, решение, принятое КС, "имело эффект разорвавшейся бомбы". Представители правого блока ACUM не стали медлить и на следующий день, 8 июня, избрали главой парламента лидера партии социалистов Зинаиду Гречаную. Место премьер-министра заняла лидер правого блока ACUM Майя Санда. Президентом оставался Игорь Додон, которому вернули часть полномочий.
Несмотря на это, Конституционный совет распускает парламент, отправляет в отставку президента, а на его место исполняющим обязанности главы государства и одновременно главы кабмина ставит Павла Филипа. С этого момента и началось противостояние, отмечает Богдан Цардя.
В ответ на эти действия КС парламент принимает "Декларацию о захваченном государстве", а затем объявляет вне закона все органы власти, вплоть до самого Конституционного суда, Высшей судебной палаты и прокуратуры. Всем этим структурам был выражен вотум недоверия, поскольку они "служат олигархату, а не народу".
Влад Плахотнюк со своей стороны отказался распускать правительство, а его люди не соглашались уходить с захваченных должностей и освобождать кабинеты. Создалась ситуация двоевластия: уже есть новое правительство, а старое не собирается уступать свои позиции.
Между тем, напомнил Цардя, на заседании парламента 8 июня до самого конца находились послы России, Соединенных Штатов и стран Евросоюза.
Новое правительство Республики Молдова 9 июня признал Евросоюз в лице Федерики Могерини и Йохана Хана, также оно было признано Советом Европы и даже Госдепартаментом. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил Гречаную.
Противостояние политических элит уже заставило жителей страны выйти на улицы. Однако национальная армия в настоящее время заняла нейтральную позицию и не собирается вмешиваться в политический конфликт.
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