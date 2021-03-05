На поставках индийской вакцины CoviShield «погрела руки» Елена Зеленская?

Сегодня Минздрав Украины засекретил всю информацию о побочных эффектах индийской вакцины – как бы аналога препарата AstroZeneca. Областным и городским управлениям здравоохранения предписано замалчивать данные об осложнениях – теперь это секретная информация для служебного пользования. К чему бы такая секретность? Оказывается, дело не в том, что до 3 процентов вакцинированных умирают – просто к поставкам CoviShield, как выяснилось, имеет непосредственное отношение супруга президента страны.У Елены Зеленской есть давняя подруга – Ольга Пищанская. Дружба с первой леди позволила Пищанской пробиться во власть – с июля 2020 года она возглавляет Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Именно Пищанская организовала сделку с индийскими предпринимателями, стоившую Украине полутора миллиардов гривен (порядка 55 миллионов долларов). Фактически, деньги были уплачены за индийскую «копию» неэффективной британской вакцины (эффективность AstraZeneca по экспертным замерам – где-то на уровне 70 процентов). Какова эффективность «копии» при этом можно только догадываться. Врачи наотрез отказываются ею прививаться. В Верховной Раде всерьёз обсуждают, что Пищанская – с подачи Зеленской – якобы получила за сделку «откат» от индусов в размере 30 процентов уплаченных Украиной денег.Но почему же всё-таки выбор пал на индусов, когда за эти же деньги можно было купить не индийский аналог, а, собственно, британский оригинал? Дело в том, что фирма-однодневка Grace of God – поставщик вакцины, – зарегистрирована бывшими партнёрами по бизнесу Ольги Пищанской, Кумаром Пранаавом и Вирдой Джит Сингхом. В ноябре прошлого года они зарегистрировали на Украине две фирмы – «Аэон Биотех» и упомянутую «Грейс оф Год». А Вирда Джит Сингх – заместитель гендиректора по снабжению в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог». Не так давно должность главного по закупкам в этой компании, принадлежащей индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, занимала Пищанская.Но это теперь государственная тайна, во всяком случае, на Украине. Какой откат от Пищанской могла получить Елена Зеленская – не сообщается.