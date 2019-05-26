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На пост Терезы Мэй прочат брутального техника-атлета

26 мая 2019, 13:09  •  47 • Политика
Жители Британии после заявления Терезы Мэй об отставке прочат на ее место брутального техника-атлета, который менял микрофоны на трибуне и выглядел очень уверенно.
В день своей отставки Тереза Мэй, выступая перед публикой, расплакалась и сказала о том, что очень сожалеет, что ей так и не удастся провести Brexit.
После выступления теперь уже бывшей главы Консервативной партии в Британии стали говорить, что вместо нее надо бы сделать премьер-министром Великобритании молодого и накачанного техника Тобиуса Гофа, сообщает телеканал "360". Парень смотрелся за трибуной уверенней политика.
Внимание достопочтенной публики Тобиус Гоф привлек, когда готовил трибуну для выступления Терезы Мэй и вышел, чтобы проверить микрофоны. Тут-то он и попал в объективы телекамер и фотоаппаратов. И в один момент стал популярным человеком в Британии.
Жители Британии, делясь фотографиями Тобиуса в социальных сетях, написали, что мужчина атлетического телосложения был одет в обтягивающую футболку, много улыбался и излучал уверенность, будто готовился к собственному выступлению. Ему даже придумали прозвище "Подиумный парень". А кто-то предложил менять премьер-министров каждую неделю.
After rewatching Hot Podium Guy I can confirm he winked to the camera at least once pic.twitter.com/YrCdulnbO8
— Chris York (@ChrisDYork) 24 мая 2019 г.

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