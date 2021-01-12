Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Главная / Политика

На пост президента США прочат русского программиста: "Поймал тренд"

12 января 2021, 18:25  •  34 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов предположил, что "когда-нибудь Цукерберг или Дуров станут президентом США". В частности, русского программиста на пост главы Белого дома эксперт прочит постольку, поскольку он "один из немногих поймал тренд".
Пока в США готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая заявлена на 20 января, эксперты прочат на этот пост в будущем русского программиста, одного из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова.
Впрочем, не только его, но и ещё одного программиста, но уже американского, одного из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марка Цукерберга.
"Когда-нибудь Цукерберг или Дуров станут президентом США, и только потому что одними из немногих поймали тренд, - высказал свою точку зрения политтехнолог Марат Баширов в авторском Telegram-канале "Политджойстик". - Они управляют частью коммуникаций между населением и властью".
Эксперт полагает, что данная часть коммуникаций "будет расти, убивая традиционные массмедиа", при этом "власть никак не сможет повлиять на эти процессы", поскольку "это же не типография и не телепередатчик, которые можно остановить".
"Сеть не закрыть. Будет какое-то время заигрывание тех же демократов с этими парнями, но рано или поздно их дороги разойдутся: зачем сетевикам чемоданы без ручки, какими скоро станут партии? Да и элитам, - продолжает развивать свою мысль политтехнолог. - Они давно не в партиях, они в бизнесе, науке, разведке, войсках, кино, исполнительных органах власти".
Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
12 января 2021, 01:55
Пять доплат к пенсии в 2021 году: Как и когда их можно получить
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Д...
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспар...
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить...
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
06 января 2021, 07:30
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
06 января 2021, 13:00
Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.