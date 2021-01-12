На пост президента США прочат русского программиста: "Поймал тренд"

Пока в США готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая заявлена на 20 января, эксперты прочат на этот пост в будущем русского программиста, одного из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова.

Впрочем, не только его, но и ещё одного программиста, но уже американского, одного из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

"Когда-нибудь Цукерберг или Дуров станут президентом США, и только потому что одними из немногих поймали тренд, - высказал свою точку зрения политтехнолог Марат Баширов в авторском Telegram-канале "Политджойстик". - Они управляют частью коммуникаций между населением и властью".

Эксперт полагает, что данная часть коммуникаций "будет расти, убивая традиционные массмедиа", при этом "власть никак не сможет повлиять на эти процессы", поскольку "это же не типография и не телепередатчик, которые можно остановить".

"Сеть не закрыть. Будет какое-то время заигрывание тех же демократов с этими парнями, но рано или поздно их дороги разойдутся: зачем сетевикам чемоданы без ручки, какими скоро станут партии? Да и элитам, - продолжает развивать свою мысль политтехнолог. - Они давно не в партиях, они в бизнесе, науке, разведке, войсках, кино, исполнительных органах власти".