|
На пост президента США прочат русского программиста: "Поймал тренд"
12 января 2021, 18:25 • 34 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов предположил, что "когда-нибудь Цукерберг или Дуров станут президентом США". В частности, русского программиста на пост главы Белого дома эксперт прочит постольку, поскольку он "один из немногих поймал тренд".
Пока в США готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая заявлена на 20 января, эксперты прочат на этот пост в будущем русского программиста, одного из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова.
Впрочем, не только его, но и ещё одного программиста, но уже американского, одного из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марка Цукерберга.
"Когда-нибудь Цукерберг или Дуров станут президентом США, и только потому что одними из немногих поймали тренд, - высказал свою точку зрения политтехнолог Марат Баширов в авторском Telegram-канале "Политджойстик". - Они управляют частью коммуникаций между населением и властью".
Эксперт полагает, что данная часть коммуникаций "будет расти, убивая традиционные массмедиа", при этом "власть никак не сможет повлиять на эти процессы", поскольку "это же не типография и не телепередатчик, которые можно остановить".
"Сеть не закрыть. Будет какое-то время заигрывание тех же демократов с этими парнями, но рано или поздно их дороги разойдутся: зачем сетевикам чемоданы без ручки, какими скоро станут партии? Да и элитам, - продолжает развивать свою мысль политтехнолог. - Они давно не в партиях, они в бизнесе, науке, разведке, войсках, кино, исполнительных органах власти".
Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик".
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2021, 00:00
|
08 января 2021, 18:10
|
10 января 2021, 04:05
|
08 января 2021, 18:10
|
06 января 2021, 07:30
|
09 января 2021, 01:30
|
06 января 2021, 13:00