На посошок

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В соцсетях обратили внимание на странную речь Петра Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев — Борисполь: на опубликованных кадрах видно, как находящийся в явно приподнятом настроении украинский президент невнятно поприветствовал старт маршрута. Комментаторы заподозрили, что Порошенко был пьян.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий