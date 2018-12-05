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На посошок

05 декабря 2018, 00:39  •  38 • Карикатуры

В соцсетях обратили внимание на странную речь Петра Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев — Борисполь: на опубликованных кадрах видно, как находящийся в явно приподнятом настроении украинский президент невнятно поприветствовал старт маршрута. Комментаторы заподозрили, что Порошенко был пьян.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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