На Порошенко завели новое уголовное дело, но не в Киеве: "Пока украинцы гибли, он торговал"

О возбуждении против бывшего лидера Незалежной нового уголовного дела сообщил в своем Telegram-канале бывший заместитель руководителя администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

По его словам, именно он дал показания панамским следователям, после чего правоохранители проверили информацию о том, что Порошенко и его окружение скрывали в Панаме "преступные доходы, активы и собственность".

Портнов подчеркнул, что сообщил следователям о финансовых и торговых офшорных сделках, которые Порошенко проводил "в самые трагические дни гибели украинцев". Юрист пообещал подробно рассказать, чем именно торговал экс-глава Незалежной в то время, как украинцы шли на войну.

Портнов добавил, что надеется, что Генпрокуратура Украины теперь сможет арестовать счета Порошенко.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Позже Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило еще два дела: о хищениях в армии и подделке паспортов.