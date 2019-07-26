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На Порошенко напал "Одиссей" из Петербурга: Незадолго до этого получивший гражданство от Зеленского

26 июля 2019, 21:24  •  82 • В мире
Одним из напавших на кортеж бывшего президента Украины Петра Порошенко оказался приехавший из России боевик нацбата "Азов" Никита Макеев. Как выяснилось, незадолго перед этим он получил гражданство Украины от Владимира Зеленского после пяти лет отказов со стороны Порошенко.
Нападение произошло, когда экс-президент побывал на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР), расследующем в его отношении 11 уголовных дел. Напавшие устроили драку с охранниками Порошенко, один из них запрыгнул на капот автомобиля бывшего лидера.
По данным украинских СМИ, Макеев известен в своих кругах под прозвищем "Одиссей". По его словам, он родом из Санкт-Петербурга, откуда в 2014 году приехал "воевать за независимость Украины", пожертвовав семьей.
Макеев заявил, что он очень расстроился, когда купил четыре бронежилета, три из которых насквозь прострелил на полигоне. Оставшийся бронежилет он хотел передать Порошенко, чтобы украинский президент или его сын испытали его на себе, передает "Репортер".

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