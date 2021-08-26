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На пороге войны: крах американской гегемонии грозит миру новыми потрясениями - СМИ

26 августа 2021, 23:15  •  100 • Политика
White House/www.globallookpress.com
Штаты повторяют путь Британской империи, убежден историк
Основы коллективной безопасности, выстроенные Лигой Наций после Первой мировой войны, через несколько лет стремительно рушились, а британская казна продолжала пустеть. Пополнение ресурсов можно было осуществить в кооперации с союзниками. Однако в преддверии новой мировой войны никто не желал смотреть в глаза реальности и признавать масштабы новой угрозы, пишет британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.
По словам обозревателя, Штаты учатся только на своей истории, однако в свете последних событий Америка могла бы сопоставить себя с "межвоенной Великобританией". Аналогия, признает обозреватель, не самая удачная, так как потери Британии в обеих войнах несопоставимы с текущими неудачами США. У последних, к тому же, отсутствуют колониальные территории. Однако даже этого достаточно для того, чтобы сами американцы убеждали себя в том, что у них нет империи – даже после 20-летнего присутствия в Афганистане.
Историк приводит в подтверждение своих опасений экономический спад в Штатах и рост государственного долга, который неуклонно поднимается вверх. Еще одним фактором Фергюсон называет Китай, который, по мнению обозревателя, еще опаснее для Штатов, чем Советский Союз.
"Хорошо известны и амбиции Си Цзиньпина – наряду с давним идеологическим неприятием Коммунистической партией Китая свободы личности, верховенства закона и демократии", – пишет Фергюсон.
Тем самым, полагает обозреватель, Штаты рискуют повторить путь Британской империи. 
"Не так трудно разглядеть последовательность событий, которые могут стать причиной новой и никому ненужной войны – скорее всего, из-за Тайваня, на который нацелен Си Цзиньпин, и который Штаты должны защищать. Расклад в Восточной Азии претерпевает изменения", – пишет историк.
Вывод американского контингента из Афганистана, полагает Фергюсон, стал демонстрацией поражения – не только в глазах "Талибана"*, но и РФ с Китаем.
*запрещенная в России террористическая организация

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