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На пороге Третьей мировой: в каких странах может начаться новый глобальный конфликт

20 октября 2021, 16:55  •  60 • Политика
Фото: depositphotos.com
Из-за ситуации с Кабулом планету охватила паника
После того, как Афганистан был захвачен "Талибаном"*, мир начал опасаться Третьей мировой войны. Напряженность сохраняется и в отношениях Китая с Соединенными Штатами из-за Тайваньского пролива. Австралия вступила в анклав с Великобританией и США, объединив усилия в сдерживании КНР за счет ядерного подводного флота, пишет обозреватель Кайша Лэнгтон.
В первую очередь, полагает автор, стоит опасаться противостояния Соединенных Штатов с Ираном из-за ядерной программы по сдерживанию государства, расположенного у Персидского залива. Перекрытие Западом Ормузского пролива чревато ухудшением отношений Белого дома с союзниками – именно здесь проходит треть мирового экспорта нефти. Поэтому конфликт, вероятнее всего, перекинется на Сирию с Йеменом, а затем по цепочке охватит весь Ближний Восток.
В последнее время наблюдается весьма сильная напряженность в отношениях Штатов с Турцией. Амбиции Анкары явно не вызывают восторг у администрации Белого дома. Вероятнее всего, в конфликт втянут и Россию, которая является соседней для Турции страной.
Северная Корея также считается одним из врагов Соединенных Штатов. Пхеньян не так давно обвинил Джо Байдена во враждебности, предупредив, что в ответ готов обеспечить Белому дому "очень серьезную ситуацию".
Крайне напряжены отношения между Ираном и Израилем, который атакует соседей по всему региону. В ответ Иран поддерживает своих прокси, финансируя негосударственные образования с военными формированиями.
Ранее СМИ рассказали о шести странах, которым угрожает распад из-за угрозы сепаратизма.
*запрещенная в России организация

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