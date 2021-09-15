«На пороге кризиса»: Россия заявила об отсутствии планов «делить бремя ответственности» с Западом за судьбу мигрантов

Москва не считает себя ответственной за возможные миграционные кризисы, вызванные действиями Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, когда Евросоюз понял, что для него бремя за судьбу мигрантов слишком тяжёлое, то он стал призывать всех остальных разделить его с ним. Однако Москва к этому не готова, поскольку не только не поддерживала действия западных стран, приведших к новой волне беженцев, но и осуждала их, сообщил министр. По мнению экспертов, сейчас Запад пытается «откреститься от афганских беженцев», хотя именно он должен нести полную ответственность за те последствия, которые возникли после крайне стремительного и плохо организованного вывода войск США и НАТО из Афганистана.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается нести ответственность за возможные миграционные кризисы, вызванные действиями Запада.

«Когда Евросоюз понял, что это бремя (нелегальные мигранты. — RT) для него слишком тяжёлое, то он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а что было нами осуждено», — сообщил Лавров журналистам по итогам совместного заседания глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, ранее Евросоюз предложил организовать международный форум, посвящённый вопросу о расселении афганских беженцев. По мнению Брюсселя, решение миграционного кризиса «должно быть международным», поскольку последствия возникшей в Афганистане ситуации являются глобальными.

По словам Лаврова, мигранты появляются из Афганистана, Ирака и из всех тех стран, которые «были разбудоражены» Западом.

«А эти западные коллеги сейчас как раз и возвышают свой голос, называя действия белорусской стороны «гибридной войной» и прочими различными терминами», — сказал глава дипведомства.

Стоит отметить, что страны ЕС обвиняют Москву и Минск в провоцировании миграционного кризиса на границе с Евросоюзом. Так, Варшава заявила о том, что якобы «проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра» президента Белоруссии Александра Лукашенко и Кремля.

Москва и Минск отвергают такого рода обвинения, подчёркивая, что наплыв мигрантов произошёл из-за действий США и НАТО в Афганистане.

Как считает Лавров, «если Запад так переживает по поводу нелегальной миграции, то Западу нужно успокоиться». Он подчеркнул, что западные страны должны понимать: если они будут продолжать «авантюры типа иракской, ливийской», а также действия, которые «в Афганистане не привели ни к чему хорошему», то люди будут бежать из тех мест, которые Запад «хотел осчастливить своей демократической миссией».

«Я слышал, Тони Блинкен, государственный секретарь США, опять оправдывая то, что произошло в Афганистане, заявил: «Мы просто поняли, что афганцы не в состоянии эффективно противостоять угрозам, что их вооружённые силы не могут этого делать, и что их правительство также не имеет воли для того, чтобы этим заняться». Но это о чём говорит? О том, что 20 лет Соединённые Штаты готовили вот именно такие вооружённые силы и такое правительство, которые не знают, как им выполнять свои обязанности», — сказал министр.

Глава МИД России Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Лавров напомнил, что впервые так остро тема нелегальной миграции встала после того, как НАТО «разбомбила Ливию, разрушила ливийскую государственность».

«Из страны, которая была одной из самых стабильных и одной из самых благополучных в социальном плане, она превратилась в чёрную дыру», — заявил глава МИД РФ, добавив, что именно через эту страну в Европу «потекли нелегальные мигранты».

«Не нужны новоприезжие»

Напомним, поспешный вывод войск США и стран НАТО из Афганистана способствовал дестабилизации ситуации в республике. Обострившееся на этом фоне противоборство террористической организации «Талибан»* и правительственных сил страны закончилось победой талибов, которые теперь контролирую почти всю территорию Афганистана.

Смена власти в Афганистане привела к тому, что некоторые афганцы захотели покинуть родину. В частности, приток беженцев из этой республики наблюдается на границах с ЕС. Однако страны Евросоюза не спешат принимать нелегалов.

Миграционный кризис на границе Польши, прибалтийских республик и Белоруссии привёл к тому, что Варшава пытается выдавить беженцев на белорусскую территорию. При этом, как сообщает Минск, силовики применяют к беженцам силу, «стреляя поверх голов».

«Больных, беременных, полуживых людей, а иногда мёртвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно», — сообщал Лукашенко 23 августа во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

При этом и другие европейские государства не горят желанием открывать двери для афганцев.

Как заявил глава Европарламента Давид Сассоли 1 сентября, «ни одна страна ЕС» не пошла навстречу афганским просителям убежища и не приветствовала их. Об этом он сообщил, выступая на XVI Международном стратегическом форуме в Словении.

«Все думают только о тех, кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни всё ещё находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии, разделяя её цели и задачи», — отметил он.

О том, что ни одно из государств — членов ЕС не готово «к повторению ситуации 2015 года с открытыми границами, возникшей после кризиса в Сирии» заявил и премьер-министр Словении Янез Янша на том же форуме.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу «не нужны новоприезжие» просто «с математической точки зрения».

«Если приглашать людей из-за пределов Европы, то изменится культурная идентичность Европы. Некоторые страны на это согласны, но Венгрия не в их числе. Мы не хотим изменения культурной идентичности нашей страны», — отметил он.

После этих выступлений глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что государства — члены объединения будут принимать беженцев из Афганистана «на добровольной основе» и в индивидуальном порядке.

В Кабуле

Reuters

© WANA

Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне заявил, что его страна больше не будет принимать афганских беженцев.

«Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, — отметил он. — Этого не произойдёт, пока я у власти».

Курц пояснил, что за последние годы на австрийскую территорию приехало более 44 тыс. граждан Афганистана. По его словам, в Австрии «уже проживает четвёртая по величине афганская община в мире по соотношению числа мигрантов к численности населения». Курц подчеркнул, что интеграция таких лиц «очень трудна». Как он отметил, это связано с их уровнем образования, «в основном низким», а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.

«Несут коллективную ответственность»

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, западные страны, включая государства ЕС, пытаются сейчас «откреститься от афганских беженцев», хотя именно Запад должен нести полную ответственность за те последствия, которые возникли после крайне стремительного и плохо организованного вывода войск США и НАТО из Афганистана.

«Западные страны, государства — члены Североатлантического альянса, включая США и ЕС, несут коллективную ответственность за сложившуюся ситуацию в Афганистане и за те миграционные потоки, которые из-за этого возникли. Эти государства просто обязаны оказывать помощь афганскому народу, который пострадал из-за экспансионистской агрессивной политики Вашингтона и его союзников», — считает эксперт.

В свою очередь политолог Александр Асафов также отметил в разговоре с RT, что «прямая ответственность» за судьбы мигрантов лежит на Западе.

«Именно западные страны обязаны решать все эти вопросы. Однако вместо этого они заявляют о своей неготовности это делать, а также пытаются ещё и привлечь к устранению возникших трудностей международное сообщество и Россию, в частности. Кроме того, видны попытки возложить ответственность за миграционный кризис на Москву и Минск. Однако РФ и Белоруссия не поддерживали действия Запада в Афганистане и других странах, которые впоследствии привели к хаосу и бегству огромного количества людей», — сообщил аналитик.

По мнению Асафова, как только дело коснулось беженцев, Европа и Запад быстро забыли свои ценности, связанные с правами человека.

«Это такая морально-нравственная категория, которая используется и применяется Евросоюзом к тем, к кому её выгодно применить. Однако в истории с нарастающим новым миграционным кризисом страны ЕС, особенно Польша и балтийские республики, отнюдь не отличаются гуманным отношением к беженцам. Скорее наоборот — всё чаще появляются сообщения о применении силы правоохранителями и силовиками стран ЕС против мигрантов», — сказал эксперт.

Как резюмировал Асафов, в условиях, когда «мир строит на пороге ещё одного масштабного миграционного кризиса», который коснётся по большей части стран, граничащих с Афганистаном, и государств Европы, в ЕС хотят это максимально отсрочить и сделать всё возможное, чтобы не впускать мигрантов в объединение.

«Европейские страны попытаются принять минимальное количество беженцев, поскольку опыт 2015 года у них у всех перед глазами. В Европе сделали выводы и теперь не готовы открывать двери нелегалам, подыскивая для обоснования такого подхода более или менее вразумительные оправдания и аргументы», — заключил аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.