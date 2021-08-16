На пороге «Исламского эмирата»: талибы объявили об окончании войны в Афганистане

Представители радикального движения «Талибан»* заявили, что в Афганистане завершилась война, длившаяся на протяжении последних 20 лет. По их словам, местное население в большинстве своём довольно приходом моджахедов, а действия талибов нацелены на защиту афганцев. Отмечается, что в ближайшее время в стране будут определены новый тип власти и форма правления. При этом в СМИ сообщается, что «Талибан» может объявить о создании «Исламского эмирата Афганистан» — это частично признанное государство существовало на большей территории страны в период с 1996 по 2001 год.

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил, что война на территории Афганистана завершилась. «Сегодня великий день для афганского народа и моджахедов. Они увидели плоды своих усилий и жертв на протяжении 20 лет. Война в стране окончилась», — сказал Наим в эфире телеканала Al Jazeera.

По его словам, в ближайшее время в Афганистане будут определены новые тип власти и форма правления, при этом талибы не намерены жить в изоляции, а хотят выстраивать международные отношения в мирном ключе.

«Мы достигли того, к чему стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы никому не позволим использовать наши земли для нацеливания на кого-либо, и мы не хотим причинять вреда другим», — добавил он.

Согласно данным источника Associated Press, в ближайшее время талибы объявят о создании «Исламского эмирата Афганистан». С 1996 по 2001 год так называлось частично признанное государство, находившееся на подконтрольных им территориях страны.

В свою очередь, другой представитель талибов Сухейль Шахин заверил, что представителям движения «Талибан» приказано защищать местное население и не заниматься мародёрством.

«Исламский эмират» отдал приказ своим моджахедам и вновь их инструктирует: никому не разрешается входить в чей-либо дом без разрешения. Нельзя, чтобы пострадала чья-то жизнь, собственность или честь, моджахеды должны их защищать», — написал он в Twitter.

При этом официальный представитель движения Забихулла Муджахид назвал «нормальной» текущую ситуацию в Кабуле. По его словам, местные жители довольны приходом талибов и тем, что они занимаются обеспечением безопасности в столице Афганистана. Также он заверил, что иностранным гражданам и дипмиссиям не угрожает никакой опасности.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в разговоре с RT подтвердил эту информацию. Он также рассчитывает, что между Россией и новыми афганскими властями сложатся нормальные отношения.

«Посмотрим, поживём увидим, как себя будет вести новая власть», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности признания Россией режима талибов в качестве легитимного афганского правительства.

По его словам, в ходе встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова и представителей талибов будут обсуждаться вопросы безопасности российской дипмиссии.

Между тем в аэропорту Кабула, где проходит эвакуация граждан западных стран и куда пытаются прорваться некоторые афганцы, происходит столпотворение. Контроль над авиаузлом взяли на себя американские военнослужащие, которые открыли предупредительный огонь, когда толпа людей вышла на взлётно-посадочную полосу.

«Здесь очень страшно. Они стреляют в воздух», — приводит AFP слова одного из очевидцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале указала на молчание властей США касательно ситуации в кабульском аэропорту.

«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять против ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей». Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — написала она.

На фоне сообщений о тысячах афганцах, желающих покинуть страну, представители почти 70 государств и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвали талибов предоставить местному населению такую возможность.

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, мы работаем над её обеспечением и призываем все стороны уважать и создавать условия для безопасного, упорядоченного выезда иностранцев и желающих покинуть страну афганцев. Те, кто располагает властью и полномочиями в Афганистане, несут ответственность за защиту жизней и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

В документе подчёркивается, что граждане Афганистана заслуживают жизни в безопасности и в достоинстве: «Мы, международное сообщество, готовы помочь им».

Также на russian.rt.com «Чтобы избежать кровопролития»: президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну

Добавим, что накануне из страны сбежал президент Афганистана Ашраф Гани. Свои действия он объяснил желанием избежать кровопролития. При этом до сих пор неизвестно, какая страна приняла уже экс-главу государства — в МИД Казахстана и Таджикистана опровергли сведения о якобы нахождении Гани на их территории.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в беседе с RT напомнил, что уже бывшее руководство республики в своё время заявляло о намерении сражаться с талибами.

«Руководство Афганистана не сложило с себя обязанности, оно разбежалось. Сбежал этот человек, который себя мнил президентом Афганистана, вопреки всем клятвам и заверениям, что он будет сражаться до последнего», — пояснил Кабулов.

Бегство президента из страны вызвало негативную реакцию у его бывшего советника Шафика Хамдама (при этом сам он находится в Вашингтоне). «Стыд и позор. Люди чувствуют, что их бросили, предали, — сказал он в эфире телеканала Al Jazeera. — После стольких лет усилий и вложений он оставил чёрное, тёмное пятно в истории демократии в Афганистане».

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал талибов и другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни людей и обеспечить их гуманитарные потребности.

«Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьёзных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что особое беспокойство у Генсека ООН вызывает будущее и права женского населения Афганистана.

«Все нарушения должны прекратиться. Генеральный секретарь призывает «Талибан» и все другие стороны обеспечить соблюдение международного гуманитарного права, прав и свобод всех людей», — подчёркивается в документе.

Также на russian.rt.com «США уже не смогут этого изменить»: как движение «Талибан» фактически захватило власть в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен подать в отставку в связи со сложившейся в Афганистане ситуацией. По словам Трампа, действия нынешнего главы Белого дома войдут в историю как «один из величайших провалов» в истории Америки.

«Пора Джо Байдену с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном наряду с резким ростом заболеваемости COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и подрывом нашей экономики. Это не будет иметь большого значения, поскольку он с самого начала не был избран законно», — говорится в заявлении, текст которого опубликовала в Twitter представитель 45-го президента США Лиз Харрингтон.

Его позицию поддержал лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, заявивший, что администрация Байдена «бездарно» осуществила вывод американского военного контингента и оставила афганцев в уязвимом положении. По его мнению, это «позорный провал американского руководства».

«Это не должно было происходить таким образом. В силах Соединённых Штатов было избежать этой катастрофы. У нас по-прежнему есть возможность смягчить её последствия, но, не присутствуя на местах и не имея там партнёров, защищать Родину от вновь поднимающейся «Аль-Каиды»** будет гораздо труднее», — заключил он.

Отметим, что договорённость по полному выводу американских войск с территории Афганистана была достигнута ещё администрацией Трампа в 2020 году. Тогда в Вашингтоне заверили талибов, что их военные покинут страну к 1 мая 2021-го, однако в апреле Джо Байден отложил эту дату до 11 сентября. При этом в начале июля американские солдаты ночью и без уведомления афганских силовиков покинули авиабазу Баграм.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.