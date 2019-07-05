На попечении у судимой: в истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётя

Самолёт с семилетней девочкой, которую, предположительно, пытала её тётя, вылетел из Магаса в Москву. Ребёнка поместят в центр Рошаля. Накануне у девочки диагностировали множественные телесные повреждения, укусы, закрытый перелом локтя со смещением, подвывих плеча, гангрену и множественные ожоги. В истязаниях подозревается тётя ребёнка. Однако она утверждает, что девочка «сама падала в канализационный люк и садилась в кастрюлю с борщом».

Многочисленные травмы

Семилетняя девочка в тяжёлом состоянии поступила в Детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань 4 июля в 12:25. На ребёнка было тяжело смотреть: множественные телесные повреждения, укусы, закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением, подвывих головки правого плеча, гангрена правой руки, ожоговые раны третьей степени с признаками инфицирования. Девочке грозила ампутация руки из-за тромбоза плечевой артерии.

Пресс-секретарь Минздрава Ингушетии Беслан Оздоев сообщил RT, что девочке сделали экстренную операцию и на сегодняшний день опасности для её жизни нет. Она находится в сознании.

«Вчера во время осмотра врачи зафиксировали у девочки тромб сосудов руки. Из-за этого её рука посинела и начала неметь. Был риск, что она может лишиться руки, — рассказал Оздоев. — В тот же день ей была проведена успешная тромбэктомия — операция по удалению тромба. Усилиями врачей удалось полностью восстановить кровообращение руки, благодаря чему вопрос об ампутации был снят».

Как добавили врачи, сегодня у ребёнка сохраняется стабильно тяжёлое состояние. Девочка жалуется на боли в правой руке. По заключению главного врача больницы Магомедбашира Балаева, у девочки после операции слабовыраженная положительная динамика в виде изменения цвета кисти и уменьшения отёка всей правой руки.

«Сейчас девочка полностью транспортабельна. После консультаций со специалистами Минздрава РФ и МЧС было решено отправить ребёнка обычным гражданским бортом из аэропорта Магас в сопровождении бригады реаниматологов», — добавил пресс-секретарь ингушского Минздрава.

Единственной проблемой с отправкой девочки в Москву, как отметил Оздоев, стало отсутствие у больной каких-либо документов. По его словам, она не числилась ни в школе, ни в детском саду, ни в каких-либо медицинских учреждениях. Минздрав Ингушетии направил в загс запрос, чтобы получить хоть какие-то документы, идентифицирующие личность девочки.

Оздоев подчеркнул, что вопросом оказания помощи ребёнку занимаются специалисты нескольких ведомств на самом высоком уровне.

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«Сама падала и садилась в кастрюли»

Первыми в больницу для выяснения обстоятельств случившегося выехали министр внутренних дел по Республике Ингушетия Михаил Коробкин и его заместитель Михаил Полещук. В региональном МВД начали проверку.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего».

По версии СК, травмы ребёнку могла нанести родная тётя по отцовской линии. СМИ называют её имя и фамилию — Макка Ганиева. Женщина была ранее судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«К настоящему моменту подозреваемая задержана. Ею оказалась 35-летняя жительница города Сунжа. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование дела находится на контроле у руководства республиканского СК. Сейчас работают следователи и выясняют все обстоятельства этого инцидента», — рассказал RT старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Зураб Героев.

Как отмечается в пресс-релизе СК, тётя являлась фактически единственным опекуном пострадавшей девочки. Следователи устанавливают местонахождение отца ребёнка. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в её отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Ганиевой назначена психоневрологическая экспертиза.

Точных данных, почему семилетняя девочка оказалась на попечении своей тёти, до сих пор нет. К настоящему моменту известно, что ребёнок проживал с Ганиевой на протяжении последнего года. По словам тёти, травмы у девочки появились, когда та «падала в канализационную яму и садилась в кастрюли с борщом».

«Ганиева утверждает, что отец её племянницы некоторое время назад уехал в другой регион РФ на заработки, после чего пропал без вести. Но по линии МВД он не числится в этой категории лиц, — рассказала RT уполномоченная по правам ребёнка при главе Республики Ингушетия Зарема Чахкиева. — Мать девочки в течение года не занималась воспитанием ребёнка вообще. Она объяснила это тем, что якобы тётя сама соизволила забрать ребёнка к себе на несколько месяцев. Потом эти несколько месяцев превратились в год».

По словам Чахкиевой, за этот период Ганиева с девочкой несколько раз меняла место жительства. При этом она не имела каких-либо документов, подтверждавших её право на опекунство. На учёте в органах опеки и попечительства города Сунжа ребёнок не числился. Также семья не проходила в списке неблагополучных.

Кроме того, Чахкиева рассказала, что сначала тётя привезла девочку в Сунженскую больницу. Там сказали, что не могут помочь, но полицию вызывать не стали. Якобы тётя плакала, говорила, что не заметила, как девочка упала, и оказала первую помощь. После этого медики отправили их в детскую республиканскую больницу.

По словам уполномоченной по правам ребёнка при главе Ингушетии Заремы Чахкиевой, у Ганиевой и её мужа — полицейского есть двое своих сыновей. Сейчас их перевели в реабилитационный центр, так как они тоже могли получить психологические травмы.

«Эта женщина, её муж, а также мать девочки доставлены в Следственный комитет, с ними сейчас работают следователи. Хочу вас заверить, что все виновные понесут наказание по всей строгости закона, учитывая тяжесть преступления. Дело находится на личном контроле врио главы региона. Они не уйдут от наказания», — заявил секретарь республиканского Совбеза Ахмед Дзейтов.

На данный момент полиция разыскивает отца девочки. Предполагается, что мать оставила ребёнка из-за другого мужчины. Сейчас у неё другая семья. Бабушка девочки Раиса рассказала RT, что родители ребёнка жили в разводе, при этом у матери якобы есть психологические расстройства.

Как сообщили RT в местном отделе опеки и попечительства, состояние других детей Ганиевой хорошее, но сыновьям, как и девочке, будут искать новых родителей. Бабушка претендовать на роль родителя не сможет, так как в то время, когда внучка жила у тёти, бабушка её не навещала.

Соседи Ганиевой рассказали RT, что девочку они никогда не видели и о её существовании даже не подозревали.