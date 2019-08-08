На помощь Атамбаеву пришли 2 тысячи сторонников: Второй штурм дома экс-президента Киргизии

После первой попытки штурма резиденции экс-президента Киргизии в село стали прибывать его сторонники, которые и сами начали атаковать спецназ. В правоохранителей полетели камни, а у некоторых из них даже отобрали оружие.

Неясной остаётся и судьба Атамбаева. Сначала говорили, что в доме его просто нет. Затем сообщили, что бывший президент Киргизии задержан. После сын Атамбаева заявил, что политик находится в безопасности, а его слова передало киргизское издание "Клооп".

Судя по всему, Атамбаев не задержан и не пострадал, а находится в собственном доме и намерен выйти к местным жителям с обращением. Однако пока выступать перед собравшимися ему не дают в целях безопасности.

И кстати, как добавил Sputnik, есть любопытная деталь происходящего. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник ушёл в недельный отпуск.

При этом, как сообщают источники, штурмовать резиденцию Атамбаева прибыли серьёзные силы из Госкомитета национальной безопасности. "Военные действия" идут на втором и третьем этажах здания. Появились слухи, что некоторые из атаковавших резиденцию сдались её защитникам, однако официальные источники эти слухи опровергают.

Как сообщает телеканал NextTV, из ближайших сёл к резиденции стекаются сторонники бывшего президента, в том числе и всадники. При этом около дома и внутри него - полная неразбериха, которую усугубляет темнота и пожар, начавшийся среди хозяйственных построек.

По данным Министерства здравоохранения Киргизии, уже появились пострадавшие: в больнице умер один из спецназовцев, получивший тяжёлое ранение во время первого штурма здания. Ранения и травмы различной тяжести получили, согласно разным источникам, от 15 до 30 человек. Минздрав при этом сообщает уже о 36 пострадавших.

Согласно последним данным, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и возвращается в данный момент в Бишкек. Ситуация складывается таким образом, что волнения могут и не ограничиться только родовым селом Атамбаева.