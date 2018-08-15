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На полуостров пришел «Мир»: Генбанк Крыма отказался выпускать карты Visa и MasterCard

15 августа 2018, 05:09  •  39 • В мире
BBС сообщила, что находящийся под американскими санкциями Генбанк Крыма полностью перешел на обслуживание карт платежной системы «Мир», отказавшись от зарубежных аналогов Visa и MasterCard.
Генбанк, входящий в группу банка «Россия», объявил, что полностью перешел на обслуживание карт «Мир». В сообщении финансовой структуры говорится, что все операции по Visa и MasterCard не проводятся с 14 августа.
Как сообщает BBС, Генбанк был единственной на полуострове структурой, который выпускал карты международных платежных систем. При этом организация находилась под санкциями США.
В сообщении финансово-кредитной организации говорится, что ее клиентам следует оформить новые карты. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что национальная система позволяет бесперебойно обслуживать карты находящихся под санкциями банков.
Отметим, что в Крыму ранее выпуском карт международных платежных систем Visa и MasterCard до 2017 года также занимался банк «Рублев». Однако в этом году ЦБ отозвал у банка лицензию.

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