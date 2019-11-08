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На полуостров и обратно: начались продажи билетов на поезда в Крым

08 ноября 2019, 22:24  •  76 • В России
В пятницу, 8 ноября, стартовали продажи билетов на поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно. Билеты стоят от 2966 рублей, цены на них будут меняться в зависимости от сезона и уровня спроса. В Ростуризме заявили RT, что появление железнодорожного маршрута на полуостров означает, что Крым окончательно займёт свое место на туристской карте России. В ведомстве отметили, что именно поезда — наиболее предпочтительный вид транспорта для многих российских туристов.
 
© most.life
 

Более 3 тыс. билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно было реализовано за первые девять часов стартового дня продаж по этим направлениям. Такую информацию сообщили ТАСС в компании «Гранд Сервис Экспресс», которую Минтранс выбрал оператором пассажирских перевозок в Крым.

Ранее в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД) агентству рассказали, что по состоянию на 15:00 мск через кассы в Крыму было продано 606 билетов на поезда, а в целом по стране — 2484 билета.

«Кассы работают без сбоев, всё в порядке», — заявили в КЖД.

Стоит отметить, что в течение пятницы, 8 ноября, сайт компании «Гранд Сервис Экспресс» по продаже билетов функционировал с перебоями из-за серьёзной нагрузки на портал.

«В связи с большим количеством запросов о покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено. Специалисты компании работают над решением этой проблемы. Приносим свои извинения пассажирам», — сообщали в компании.

Также билеты можно приобрести в кассах и через мобильное приложение. Подобрать подходящий вариант возможно и на официальном сайте РЖД, однако для его оплаты придётся перейти на портал перевозчика.

    Накануне компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о предстоящем старте продаж билетов и рассказала о ценообразовании, которое будет динамическим, т. е. зависящим от спроса и сезона.

    Стоимость билета из Москвы в Симферополь в купейном вагоне двухэтажного поезда начинается от 2966 рублей, а проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Цена проезда из Санкт-Петербурга в плацкарте стартует с 3500 рублей, в купе — с 3906 рублей. Первые поезда отправятся в путь 23 и 24 декабря.

    Оператор перевозок также рассказал, что сейчас обсуждается возможность введения системы скидок для льготных категорий граждан. Дискуссия по этому вопросу ведётся с профильными ведомствами, заявил гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

    «Да, мы планируем открыть все льготные категории. Проводим сейчас дополнительную работу с рядом государственных ведомств для того, чтобы расширить этот круг. Надеюсь, что всё успешно получится и все категории льготников, которые на сегодня имеют право на территории России ездить со скидками либо бесплатно... это будет происходить и у нас», — цитирует Ганова РИА Новости.

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    Комментируя скорое начало полноценного железнодорожного сообщения с полуостровом, заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев в беседе с RT высказал мнение, что Крым нашёл своё место на туристской карте России.

    «Случилось то, о чём мы мечтали и над чем все работали, — Крым нашёл своё место на туристской карте России. И, что ещё более важно, Крым становится всесезонным туристским продуктом», — сказал Корнеев.

    Он рассказал, что для многих россиян именно поезд — наиболее привычный вид транспорта для туризма. Замглавы ведомства отметил, что речь идёт о тех, кто открыл для себя Крым во времена СССР.

    «Это люди, для которых Крым стал родным местом отдыха, с потрясающей природой, горами и морем. И эти люди действительно привыкли ездить на поездах. Это такая традиция, которая перешла к нам со времён советского туризма, и она, безусловно, работает и сейчас», — добавил Корнеев.

    Продажи билетов на полуострове

    В пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога» уточнили, что на самом полуострове билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург можно приобрести в 24 местах.

    «Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести в 24 пунктах на вокзалах Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, а также в железнодорожных кассах в городах Ялта и Судак», — сообщили в КЖД.

    • Билеты на пассажирский поезд на железнодорожном вокзале в Симферополе
    • © Константин Михальчевский / РИА Новости

    Утром 8 ноября стало известно, что первый билет на поезд через Крымский мост куплен в Севастополе. Сообщается, что местный житель купил плацкартный билет на 25 декабря за 4525 рублей, чтобы съездить в гости.

    По информации портала «Национальное телевидение Севастополя» (НТС), крымчане активно приобретают билеты на поезда. Отмечается, что для жителей полуострова речь идёт о первых с 2014 года поездах дальнего следования.

    «Была мечта: всей семьей на новогодние праздники поехать в Москву — у нас там много родственников. Хотим провести время: детей сводить на Кремлёвскую елку и погулять по снежной Москве!» — цитирует НТС слова одного из покупателей.

    Комментируя успешный старт продаж билетов на поезда в направлении полуострова, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал запуск железнодорожного сообщения региона с остальной частью России «символом победы справедливости, в которую верили, ждали и (которой. — RT) добились».

    «Считали дни, следили за стройкой, ездили по мосту и мечтали, как купят билеты на материк и первыми прокатятся в историю — в самом прямом смысле этого слова. И неудивительно, что билеты раскупают на ура, ведь хотят первыми проехать по железнодорожной ветке — гордости России», — сказал парламентарий в беседе с RT.

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    Он отметил, что те, кто любит Крым как место отдыха, с радостью поедут на поезде «с комфортом, не думая о пробках, ремонтах дорог».

    «И таких россиян сотни тысяч», — заключил депутат. Отметим, что на днях постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов оценил возможный прирост турпотока на полуостров после запуска железнодорожного сообщения в 10%. Также он отметил, что открытие второй части Крымского моста позволит снизить цены на грузоперевозки.

    • Железнодорожный вокзал Симферополя
    • vk.com
    • © tavria.train

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