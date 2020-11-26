На поиск причины отказа ушло полгода? Суд в Гааге пресёк доводы защиты по делу MH17

В окружном суде Гааги отказались принимать доводы стороны защиты одного из фигурантов трагедии, произошедшей с бортом MH17, Олега Пулатова. Адвокаты настаивали на изучении альтернативных версий причины авиакатастрофы.

Требования были озвучены в ходе слушаний в июне, но в начале июля суд отложил вынесение решения по данному вопросу. В результате только к концу ноября решение суда было озвучено.

В Голландии отклонили ходатайства. Как заявил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс, если прокуратура не сможет доказать основную версию развития событий, то это автоматически приведёт к оправданию обвиняемого.

Отметим, что Россия не раз выражала сомнения в объективности проводимого Совместной следственной группой расследования. В нашей стране подчёркивали, что аргументы обвинения безосновательны. Также вызывал недоумение тот факт, что иностранные специалисты игнорировали выводы Москвы в ходе проведения своего расследования.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.