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На поимке преступников можно ставить крест: Эксперты о будущем Интерпола

21 ноября 2018, 22:39  •  55 • Политика
Киев и Запад ополчились на претендовавшего на пост президента Интерпола генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, втянув организацию в политические войны против Москвы. Как считает председатель Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев, подобные действия ставят крест на криминальном аспекте международного уголовного права, который заключается в поиске и задержании преступников.
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым президентом Международной уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно итогам голосования, его кандидатуру поддержали 62,3% стран - членов организации.
«Господин Ким имеет многолетний опыт нашего управления, и я с нетерпением жду возможности сотрудничать с ним, чтобы предоставить нашим членам наилучшую поддержку в этой динамичной и изменяющейся глобальной среде безопасности», - отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.
Непосредственно генерал-майор МВД Российской Федерации Александр Прокопчук, который считался фаворитом, набрал только 37,7% голосов. Это связано со скандалом, который раздули такие страны, как США, Великобритания, Литва и Украина.
Так, Киев и Вильнюс угрожали выйти из организации в случае победы российского кандидата.
«Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования «красных циркуляров» для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных в интересах одиозного режима»,- написал в соцсетях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Еще более жестко высказались члены сената США, сравнив представителя России с «лисой в курятнике». А в Великобритании попытались найти связь между генерал-майором и делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля.
При этом противники РФ, мягко говоря, лукавят. Реальным руководителем Интерпола является генсекретарь Сток, а пост президента являете больше представительской должностью. При этом Александр Прокопчук, профессиональные навыки и опыт которого остались без внимания, никуда не уйдет, ибо он по-прежнему остается вице-президентом Международной уголовной полиции.
Не стоит забывать, что предшественником Ким Чон Яна был китаец Мэн Хунвэй, однако никаких проблем у Запада почему-то не было. Самого Хунвэя высокий статус и дипломатический иммунитет не спас от длинных рук правоохранительных органов Китая (в начале сентября выяснилось, что он арестован и сложил полномочия).
В лужу сел и Киев. Дело в том, что постпредом Украины в ОБСЕ является Игорь Прокопчук - младший брат Александра. Поэтому все заявления, оскорбления и угрозы со стороны украинских политиков в адрес генерал-майора МВД России выглядят максимально абсурдно.
Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Интерпола проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства.
«Выборы есть выборы. Мы сожалеем, что это не наш кандидат. Но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами», - поведал он.
Комментируя ситуацию, заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев объяснил Царьграду, что Интерпол не является политической организацией. И если украинская сторона и ее партнеры пытаются придать ведомству политическую окраску, то на криминальном аспекте международного уголовного права придется поставить крест.
В криминальных делах нельзя делить преступников на своих и чужих. Но с момента начала конфликта в Донбассе по просьбе Украины в розыск по линии Интерпола объявили только около 90 человек, что явно не устраивает украинские власти.
«Не съел, так надкусал. То есть нагадил»: полковник запаса о позиции Киева по Интерполу
В связи с эти Кошелев советует украинцам показать пример мировому сообществу, начав реально заниматься расследованием преступлений на майдане.
«Мы до сих пор не знаем, кто сжег людей, выступавших за Русскую весну, в одесском профсоюзе. Кто расстрелял мариупольскую милицию. И из-за чего льется кровь на юго-востоке Украины. Вот, когда эти уголовные дела они расследуют, а меры по ним принимаются полностью, в том числе к нам, или тот же самый «Боинг». Или хотя бы признают они сбитый в начале «нулевых» самолет российский, следовавший по маршруту Тель-Авив - Новосибирск. Вот тогда их голос, хотя бы для меня, как частного лица и юриста, будет иметь какое-то значение. А до этого они никто. Просто страна, где дикое поле, где разгул махровый идет неонацистских бригад, которыми заправляет тот же Арсен Аваков», - заметил он.
Возмущение вызывает и то, что советник Авакова Антон Геращенко покрывает портал «Миротворец», публикующий персональные данные людей, которые обвиняются в «госизмене», «нарушении границ», «сепаратизме» и так далее. Даная проблема привлекла внимание даже немецких СМИ, ибо в черный список попал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
«Нас они не слышат, а вот немцев они еще могут услышать», - резюмировал Владимир Кошелев.

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