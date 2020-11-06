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На подходе Харьковская и Сумская народные республики – СНБО Украины

06 ноября 2020, 21:20  •  181 • Украина

Если Киев серьёзно не возьмётся за решения проблем, связанных с информационной политикой и пропагандой, уже через 5-10 лет у жителей приграничных областей украинские ценности сменятся на ценности России.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Совбеза Украины, генерал-майор Сергей Кривонос.

«Один из примеров гибридной войны – это отсутствие реакции со стороны государства относительно вещания российских каналов на наши области, особенно это касается приграничных областей. Любые из ваших коллег, работающих в Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях, чётко знают, что российские каналы спокойно принимаются любыми телевизорами на уровне граждан, бабушек, дедушек и остального населения, а у украинских каналов ограниченные возможности, и государству необходимо обратить на это внимание.

Потому что если мы молчим, а кто-то говорит за нас, мы получаем, что за счёт такой мягкой информационной экспансии через 5-7-10 лет снова появится Харьковская народная республика, Сумская, потому что формирование восприятия нашего народа приведёт к тому, что ценности Украины изменятся на ценности России. Это огромная опасность, и не обращать на это внимание сейчас – большая ошибка», – заявил Кривонос.

«Это – одно из основных заданий государства – в первую очередь бороться за умы и сердца собственного народа. Потому что все завоевания, приобретённые за счёт нашей независимости, первого и второго майдана, за счёт нашей войны на Востоке, мы можем потерять», – добавил украинский генерал.

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