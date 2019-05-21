На подготовку ровно два месяца: Зеленский назначил дату выборов в парламент Украины

Напомним, что о своём намерении распустить Верховную раду Зеленский заявил ещё в ходе инаугурации, которая прошла накануне. Едва вступив в должность официально, он подписал указ о роспуске украинского парламента.

Согласно опубликованному на сайте президента документу, причиной роспуска называется отсутствие в Раде правящей коалиции на протяжении месяца и более. При этом внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.