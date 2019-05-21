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На подготовку ровно два месяца: Зеленский назначил дату выборов в парламент Украины

21 мая 2019, 22:39  •  51 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил дату выборов в парламент Украины. У кандидатов есть всего ровно два месяца на подготовку: внеочередные выборы состоятся уже 21 июля.
Напомним, что о своём намерении распустить Верховную раду Зеленский заявил ещё в ходе инаугурации, которая прошла накануне. Едва вступив в должность официально, он подписал указ о роспуске украинского парламента.
Согласно опубликованному на сайте президента документу, причиной роспуска называется отсутствие в Раде правящей коалиции на протяжении месяца и более. При этом внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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