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На подготовку ровно два месяца: Зеленский назначил дату выборов в парламент Украины
21 мая 2019, 22:39 • 51 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил дату выборов в парламент Украины. У кандидатов есть всего ровно два месяца на подготовку: внеочередные выборы состоятся уже 21 июля.
Напомним, что о своём намерении распустить Верховную раду Зеленский заявил ещё в ходе инаугурации, которая прошла накануне. Едва вступив в должность официально, он подписал указ о роспуске украинского парламента.
Согласно опубликованному на сайте президента документу, причиной роспуска называется отсутствие в Раде правящей коалиции на протяжении месяца и более. При этом внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.
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