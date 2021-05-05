На подготовку к учебному году: обозначен срок единовременных выплат российским семьям со школьниками

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений, подготовленных для реализации тезисов послания президента Федеральному собранию. В частности, премьер-министр распорядился до 17 августа подготовить доклад о предоставлении единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста, а также оказания помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам. В общей сложности в перечень поручений вошли 58 пунктов, касающихся в том числе поддержки семей, российской туристической отрасли и обеспечения финансовой устойчивости региональных бюджетов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. В утверждённом списке перечислены 58 пунктов, касающихся помощи семьям с детьми, модернизации здравоохранения, поддержки туристической отрасли, предоставления госуслуг, а также обеспечения финансовой устойчивости бюджетов регионов и других направлений.

В частности, единовременные выплаты по 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет должны быть проведены до 17 августа. К этому же сроку ответственные ведомства (Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд) должны направить в кабмин доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.

Напомним, что в рамках апрельского послания Федеральному собранию Владимир Путин распорядился оказать дополнительную финансовую помощь семьям со школьниками. Президент отметил, что средства нужно перечислить в середине августа, чтобы у родителей было время собрать детей в школу.

«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тыс. рублей на всех школьников... распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — заявил Путин.

В ежегодном послании глава государства уделил много внимания прямой поддержке семей с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Кроме того, он предложил с 1 июля назначить беременным женщинам ежемесячную выплату в размере 50% прожиточного минимума трудоспособного населения. Выплата полагается в том случае, если срок беременности достиг шести недель, если женщина встала на медучёт и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума.

Президент также распорядился предоставить ежемесячную выплату детям в возрасте от восьми до 17 лет в семьях с единственным родителем или семьях, которые по решению суда имеют право на получение алиментов и не получают их, если они признаны нуждающимися или остаются в этом статусе после выплаты алиментов. Сумма выделяемых средств составит 50% от прожиточного минимума ребёнка, действующего в регионе.

По оценкам Минфина, на реализацию задач президента в ближайшие два года направят около 400 млрд рублей. В частности, на выплаты семьям со школьниками к началу учебного года потребуется около 170 млрд рублей. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, эти расходы не несут инфляционных рисков, поскольку на них пойдут средства, которые есть в бюджете. Дополнительных инструментов привлечения средств на рынке не потребуется, отметил министр.

Инициативы президента

В послание главы государства Федеральному собранию также вошли инициативы, посвящённые другим вопросам поддержки экономики страны на фоне пандемии коронавируса. В частности, президент объявил о продлении программы туристического кешбэка как минимум до конца 2021 года. Напомним, по условиям инициативы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Президент также упомянул вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. Он поручил правительству подготовить дополнительные предложения по этому направлению, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты и расширение сбыта продукции, в том числе путём закупок со стороны крупных госкомпаний.

Наряду с этим Путин поручил кабмину представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышению самостоятельности регионов.

В связи с этим президент обратил внимание на регионы с высоким уровнем коммерческой задолженности. Он предложил заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов.

Помимо этого, президент предложил предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. По его словам, до конца 2023 года на эти цели планируется выделить не менее 500 млрд рублей.