Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине озвучили главную угрозу существованию страны
Депутаты группы риска: Кого из политиков недосчитаются в Госдуме в 2021-м - исто...
Оскорбление Путина не помогло сократить долг? Грузинский телеканал "Рустави...
В Литве каждый пятый не имеет нормального туалета (Руслан Осташко)
Главная / Политика

На подготовку - неделя: Госдума соберется на экстренное совещание из-за иностранного вмешательства

12 августа 2019, 22:54  •  46 • Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России во время внеочередного заседания в понедельник, 19 августа. "Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Иностранные вмешательства во внутренние дела России вне очереди обсудят на Совете Госдумы в понедельник, 19 августа. Такой информация поделился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, все фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования имеющихся фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела России. В этой связи на следующей неделе будет созвано внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет обсуждаться данный вопрос.
В преддверии совещания председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву было дано поручение "изучить имеющиеся материалы", а также проанализировать ситуацию и внести предложения по исправлению ситуации. Кроме того, на заседании будет поднят вопрос о создании специальной комиссии, которая будет заниматься проблемой иностранного вмешательства в дела России, сообщает "Парламентская газета".
Напомним, что одним из таких фактов является публикация на сайте посольства США в Москве подробной карты с инструкцией на русском языке по участию в незаконной акции 27 июля в столице России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
12 августа 2019, 19:39
"В панике бежал, бросив погибшего товарища": ВСУ оставили гнить тело украинского офицера в "серой зоне"
12 августа 2019, 19:39
Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России
12 августа 2019, 22:54
На подготовку - неделя: Госдума соберется на экстренное совещание из-за иностранного вмешательства
12 августа 2019, 19:39
Депутаты группы риска: Кого из политиков недосчитаются в Госдуме в 2021-м - источник
12 августа 2019, 06:39
11 признаков: Росфинмониторинг рассказал, как не стать участником преступных схем в сделках с недвижимостью
12 августа 2019, 17:39
Песков: саммит президентов России, Азербайджана и Ирана переносится на более поздний срок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
06 августа 2019, 14:09
"Пролив за пролив": Президент Ирана поставил США ультиматум по санкциям
10 августа 2019, 21:54
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.