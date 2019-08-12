На подготовку - неделя: Госдума соберется на экстренное совещание из-за иностранного вмешательства

Иностранные вмешательства во внутренние дела России вне очереди обсудят на Совете Госдумы в понедельник, 19 августа. Такой информация поделился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, все фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования имеющихся фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела России. В этой связи на следующей неделе будет созвано внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет обсуждаться данный вопрос.

В преддверии совещания председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву было дано поручение "изучить имеющиеся материалы", а также проанализировать ситуацию и внести предложения по исправлению ситуации. Кроме того, на заседании будет поднят вопрос о создании специальной комиссии, которая будет заниматься проблемой иностранного вмешательства в дела России, сообщает "Парламентская газета".

Напомним, что одним из таких фактов является публикация на сайте посольства США в Москве подробной карты с инструкцией на русском языке по участию в незаконной акции 27 июля в столице России.