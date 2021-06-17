На поддержку семей с детьми до 7 лет дополнительно выделят 55 млрд рублей

Правительство России выделит дополнительно 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет включительно. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 июня.

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная выплата, сегодня на эти цели выделим более 55 млрд рублей дополнительно к 200 млрд, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — сказал он на заседании кабмина.

Мишустин также отметил, что были усовершенствованы правила предоставления пособий. По его словам, теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% и 100% соответственно регионального прожиточного минимума на ребенка.

Премьер-министр подчеркнул, что подобные меры помогут поддержать особо нуждающиеся семьи.

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника перед 1 сентября.

В тот же день глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для получения единовременной выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты, отметил Котяков.

5 мая Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных российским лидером в послании. В частности, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования РФ было поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

4 июня «Известиям» в пресс-службе Минтруда сообщили, что в 2021 году порядка 2 млн российских детей пойдут в первый класс, их родители получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей на ребенка. Отмечалось, что ведомство в настоящее время рассчитывает объем средств, необходимый на осуществление этой выплаты.