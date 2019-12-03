«На почве ревности»: в Татарстане мужчина подозревается в убийстве бывшей жены и двоих детей

В Татарстане 41-летний мужчина жестоко расправился с бывшей женой, её 19-летним сыном от другого брака, а также собственным 2-летним ребёнком. Как отмечают в СК, Айнур Харисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на семью, когда они спали. Выжить удалось только 12-летнему пасынку мужчины, который, получив ножевые ранения, сбежал через окно. Преступник был задержан. Он при знал вину, объяснив свой поступок ревностью.

В Республике Татарстан Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе несовершеннолетних) в отношении 41-летнего Айнура Харисова, который расправился с членами семьи, когда те спали.

Инцидент произошёл в ночь на 3 декабря 2019 года в городе Менделеевск. По версии следствия, в квартире дома по улице Юбилейной находящийся в состоянии алкогольного опьянения Харисов нанёс ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну.

«В этот момент от шума борьбы проснулся 12-летний пасынок Харисова, которому злоумышленник велел закрыться в своей комнате, — говорится в сообщении пресс-службе регионального СК. — Мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов, женщина и юноша были мертвы, мальчик скончался по дороге в больницу. Харисов скрылся, однако в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вскоре был задержан. При задержании он пояснил, что совершил преступление на почве ревности».

Как уточняют СМИ, ножевые ранения получил и 12-летний мальчик.

В соцсетях были опубликованы кадры, как выживший ребёнок, истекая кровью, босиком и в одном нижнем белье по морозу добежал от подъезда до ближайшей пекарни. Сотрудники вызвали полицию и скорую помощь. Ребёнок был госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести.

«Девочки наши, пекари, стали его отмывать, обрабатывать раны, перебинтовывать, пока скорая ехала, — рассказала местным СМИ сотрудница пекарни. — Ребёнок рассказал жуткие вещи: этот урод его пытал — медленно делал на теле надрезы ножом. А остальных в семье он зарезал, потом запер дверь и ушел. Полиция полчаса не могла попасть в квартиру, а когда вошли, мать и её старший сын уже мертвые были, а маленький ещё живой. До больницы только успели довезти, как он умер, бедняжка».

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Семья вне поля зрения

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы», — добавляют в СК.

О происшествии было доложено президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

«В случаи таких резонансных трагических событий Рустам Нургалиевич получает соответствующее оповещение, пояснила замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. — А когда речь идёт о жизни детей – он всегда даёт поручение о жёстком контроле вопроса».

В свою очередь, в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан уже начали проверку в связи с трагедией.

«Выживший в трагедии ребёнок в настоящее время находится в больнице в стабильном состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Органами опеки и попечительства организована работа по дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетнего с учётом интересов ребенка, — говорится в заявлении пресс-службы детского омбудсмена. — Ранее семья в поле зрения субъектов профилактики не попадала».

Местные СМИ уточняют, что убитая женщина работала в органах социальной защиты и воспитывала троих детей одна. Харисов только изредка навещал своего 2-летнего сына.

Известно, что Харисов в последнее время жил в городе Елабуга. Мужчина был несколько раз судим за кражи и нанесение телесных повреждений. Незадолго до нападения на бывшую супругу и детей он нанес себе ножевое ранение, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее RT сообщал, что в Удмуртии местного жителя суд приговорил к трём годам заключения в колонии строгого режима за издевательства над семьёй. 40-летний мужчина в течение года избивал жену, восьмилетнюю падчерицу и четырёхлетнюю дочь, не разрешая им спать по ночам. При вынесении приговора суд учёл раскаяние обвиняемого, а также то, что он ранее был судим.