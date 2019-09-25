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На плановом осмотре врачи лишили женщину ребенка, перепутав медкарты

25 сентября 2019, 10:09  •  61 • В мире
Пациентка на шестом месяце беременности пришла в одну из клиник в Сеуле, чтобы пройти плановый осмотр. Кроме этого, ей должны были сделать инъекцию витаминов. Однако вместо этого несчастная лишилась ребенка: акушеры просто перепутали медицинские карты, а вместо витаминов ввели наркоз.
Полиция южнокорейской столицы в настоящее время занимается расследованием этого инцидента. Врач, прервавший беременность, и помогавшая ему медсестра находятся под следствием, в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в прокуратуру, сообщает CNN. Свою вину медики признали. Однако им предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжкие последствия.
После того как вместо витаминов женщине ввели наркоз, врач с медсестрой, перепутавшие медкарты, не могли уже установить личность пациентки, но беременность все-таки прервали. Пациентка, которая в этот момент находилась под наркозом, о готовящейся процедуре не знала ничего.
В апреле текущего года в Южной Корее фактически были легализованы аборты, после того как Конституционный суд страны вынес решение о том, что в 31 декабря 2020 года законодатели должны пересмотреть все существующие в этой области законы.
Тем не менее в соответствии с пока еще действующим законодательством искусственное прерывание беременности считается преступлением, а врачи, которые проводят эту процедуру, наказываются лишением свободы на срок до года.
Существуют и исключения, которые касаются наследственных болезней, беременности после изнасилования или инцеста. Кроме того, прерывать беременность разрешено и в случае, если есть угроза жизни матери.
По данным Министерства здравоохранения страны, в прошлом году в Южной Корее было сделано около 50 000 абортов. Но это только по официальной статистике. Фактические цифры, возможно, на порядок выше, поскольку проводится немало подпольных операций, а в этом случае статистику, конечно, никто не ведет.

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