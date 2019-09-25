На плановом осмотре врачи лишили женщину ребенка, перепутав медкарты

Полиция южнокорейской столицы в настоящее время занимается расследованием этого инцидента. Врач, прервавший беременность, и помогавшая ему медсестра находятся под следствием, в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в прокуратуру, сообщает CNN. Свою вину медики признали. Однако им предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

После того как вместо витаминов женщине ввели наркоз, врач с медсестрой, перепутавшие медкарты, не могли уже установить личность пациентки, но беременность все-таки прервали. Пациентка, которая в этот момент находилась под наркозом, о готовящейся процедуре не знала ничего.

В апреле текущего года в Южной Корее фактически были легализованы аборты, после того как Конституционный суд страны вынес решение о том, что в 31 декабря 2020 года законодатели должны пересмотреть все существующие в этой области законы.

Тем не менее в соответствии с пока еще действующим законодательством искусственное прерывание беременности считается преступлением, а врачи, которые проводят эту процедуру, наказываются лишением свободы на срок до года.

Существуют и исключения, которые касаются наследственных болезней, беременности после изнасилования или инцеста. Кроме того, прерывать беременность разрешено и в случае, если есть угроза жизни матери.

По данным Министерства здравоохранения страны, в прошлом году в Южной Корее было сделано около 50 000 абортов. Но это только по официальной статистике. Фактические цифры, возможно, на порядок выше, поскольку проводится немало подпольных операций, а в этом случае статистику, конечно, никто не ведет.