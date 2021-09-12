«На пике могущества»: каких результатов достигла модернизация танковых войск России

В 2021 году Вооружённые силы РФ получат более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается на сайте Минобороны. Также, как заявлялось ранее, в армию поставят 20 машин третьего поколения Т-14 «Армата». В военном ведомстве подчёркивают, что танковые соединения по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск России. По мнению экспертов, на сегодняшний день танковые войска в РФ находятся на вершине своего развития.

До конца текущего года российская армия получит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют подразделениям Сухопутных войск России современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах», — говорится на сайте ведомства.

Ранее на едином дне приёмки военной продукции замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что в течение 2021 года в Вооружённые силы РФ будут поставлены 20 танков третьего поколения Т-14 «Армата» и 65 боевых машин Т-90М.

В недавнем интервью «Красной звезде» временно исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Шестаков рассказал, что в 2020—2022 годах ведомство запланировало приобрести и отремонтировать более 9 тыс. единиц техники и вооружения.

«Это позволит поддержать в 2022 го­ду обеспеченность по бронетанковому вооружению и технике на уровне 100% и достичь требуемой доли современных образцов», — сообщил Шестаков.

В воскресенье, 12 сентября, свой профессиональный праздник в России отмечают танкисты. Как подчёркивают в Минобороны РФ, танковые соединения по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск РФ, «обладая большой огневой мощью, надёжной бронезащитой и высокой манёвренностью».

В приказе №530 от 8 сентября министра обороны РФ Сергея Шойгу говорится о том, что Россия занимает лидирующие позиции в области создания бронетанковой техники «благодаря труду инженеров и конструкторов оборонных предприятий». Кроме того, в документе дана высокая оценка боеготовности личного состава танковых войск.

По информации военного ведомства, в последние годы российские танкисты совершенствуют навыки стрельбы на дальние расстояния и с закрытых позиций, приём «танковой карусели», позволяющей накрыть противника непрерывным огнём и компенсировать время перезарядки, а также технику подводного марша.

С недавних пор курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища осваивают новую форму подготовки — комплексное тактико-огневое занятие, которое даёт умение ориентироваться на театре военных действий (ТВД).

«Большой прогресс»

На сегодняшний день танковый парк России развивается за счёт совершенствования семейств дизельных и газотурбинных машин, которые уже стоят на вооружении, а также посредством изготовления абсолютно новой боевой гусеничной техники.

В частности, РФ остаётся единственным в мире государством, в арсенал которого входит танк третьего поколения. Одна из ключевых конструктивных особенностей Т-14 «Армата» заключается в наличии бронекапсулы, которая защищает экипаж от поражения извне и спасает военнослужащим жизнь в случае подрыва боекомплекта.

Танк Т-14

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Установка современных средств обработки информации, управления и связи позволила встроить «Армату» в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая призвана обеспечить информационное и коммуникационное превосходство над противником. Система позволяет Т-14 взаимодействовать со средствами разведки и поражения в режиме реального времени.

По информации «Ростеха», в тактическое звено могут входить тяжёлые боевые машины пехоты (БМП), самоходные артиллерийские установки, Т-90, ударные вертолёты. При этом «Армата» способна выполнять функции разведчика, целеуказателя и корректировщика огня.

«Успех сетецентрических войн будет зависеть от скорости и качества передаваемой информации. Для этого у нового российского танка имеются все возможности. Т-14 можно назвать первым в мире SMART-танком — настолько он наполнен и пронизан современной цифровой электроникой», — говорится в материалах госкорпорации.

Поражение целей «Армата» осуществляет с помощью необитаемого боевого модуля с 125-мм гладкоствольным орудием 2А82-1М, оснащённым полностью автоматизированной системой заряжания. В «Ростехе» уверены, что по уровню огневой мощи Т-14 превосходит все существующие в мире танки.

Позаботились российские конструкторы и об оборонительных возможностях «Арматы». Российский танк третьего поколения имеет особые геометрические параметры, которые делают его менее видимым в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения.

Как утверждают в «Ростехе», броня Т-14 способна выдержать попадание любого противотанкового боеприпаса. Также на «Армате» установлен комплекс активной защиты «Афганит», включающий радары-пеленгаторы, средства радиоэлектронной борьбы и дымо-металлическую завесу.

В последнее время в войска РФ поставляется ещё один уникальный тип военной техники — боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», разработанная на «Уралвагонзаводе». Её главная задача — прикрытие танков на театре военных действий.

«Боевая машина поддержки танков «Терминатор» — многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Арсенал «Терминатора» состоит из двух 30-мм пушек, четырёх противотанковых ракетных комплексов «Атака», двух автоматических гранатомётов АГС-17Д и 7,62-мм пулемёта. Как полагают специалисты «Уралвагонзавода», боевой потенциал БМПТ позволяет заменить на ТВД две боевых машины пехоты и один мотострелковый взвод.

БМПТ «Терминатор»

РИА Новости

© Константин Морозов

«Сочетание в одной машине мощного многоканального вооружения с большим боекомплектом (он в два раза больше, чем у современных БМП), совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивают БМПТ значительное превосходство по военно-техническому уровню над лучшими образцами зарубежных бронированных машин типа БМП», — сообщается на сайте «Уралвагонзавода».

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что на современном поле боя танкам сложно обойтись без «Терминатора». Именно эта машина, как полагает эксперт, позволит решить проблему борьбы с низколетящей авиацией и живой силой, которая нередко оснащена мобильными ракетными комплексами и ручными гранатомётами.

«Несмотря на большой прогресс средств защиты, танк не может эффективно выполнять возложенные на него ударные и наступательные задачи без должного прикрытия. В этом контексте «Терминатор» позволяет решить массу актуальных проблем на ТВД», — сказал Суворов.

«Сохранили своё значение»

Помимо создания БМПТ и Т-14, значимым достижением российской промышленности эксперты называют появление Т-72Б3М — глубоко модернизированной версии советского танка, снискавшего большую популярность в войсках.

Данная машина оснащена 125-мм пушкой 2А46М-5-01, двумя пулемётами, системой управления огнём «Сосна-У», комплексом динамической защиты «Реликт».

Вооружение танка позволяет поражать наземные и надводные цели в любое время суток. По оценке Шойгу, Т-72Б3М не уступает по своим характеристикам, а по ряду параметров даже превосходит современные зарубежные танки.

С февраля 2021 года в России производится танк под наименованием «Прорыв», представляющий собой усовершенствованную версию платформы Т-90. Как и «Армата», танк имеет аппаратуру ЕСУ ТЗ и встроен в сетецентрическую систему управления боевыми действиями.

На Т-90М установлены модули динамической защиты «Реликт», многоканальный панорамный тепловизионный прицел, гладкоствольное орудие 2А46М-4, которое может вести огонь управляемыми ракетами комплексов «Рефлекс-М» и «Инвар».

Также в российской армии продолжает развиваться семейство танков с газотурбинной силовой установкой. Её отличительные свойства — возможность старта в минусовую температуру практически без предварительного прогрева, манёвренность и высокая скорость.

В частности, в войска ВС РФ поставляются усовершенствованные машины Т-80БВМ. Двигатель позволяет экипажам этих танков выполнять такой сложный элемент, как фланговая стрельба — ведение огня вдоль мишенного поля по различным объектам, имитирующим неприятеля.

«У такого танка, конечно, есть свои недостатки. Например, газотурбинная установка семейства Т-80 весьма прожорливая и плохо переносит пыль. Но для Арктики и в условиях низких температур возможность запустить двигатель практически без прогрева — бесценное качество», — пояснил Суворов.

Боевая стрельба российского танка

© Министерство обороны РФ

В комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что в настоящее время танковые войска РФ «находятся на пике могущества» благодаря реализации программ модернизации и создания новых типов техники.

С его точки зрения, развитие танковых войск вносит большой вклад в усиление военного потенциала российской армии. По словам Хлопотова, как и прежде, без применения танков не может проводиться ни одна наземная операция.