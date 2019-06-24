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«На первом месте — вопрос социальных гарантий»: 48% россиян высказались против сокращения рабочей недели до четырёх дней

24 июня 2019, 15:39  •  88 • В России
Почти половина россиян (48%) не поддержали бы переход на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В то же время 29% респондентов одобрили идею. По мнению главы центра Валерия Фёдорова, граждане опасаются, что сокращение рабочей недели повлечёт снижение заработной платы, — об этом заявили 82% опрошенных. А 67% убеждены, что мера негативно отразится на производительности труда. Эксперты полагают, что, прежде чем делать выводы о перспективах такого нововведения, необходимо провести эксперимент на российских предприятиях.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Почти половина россиян (48%) не поддержала бы сокращение рабочей недели с пяти до четырёх дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В поддержку этой инициативы выступили бы 29% респондентов, ещё 17% отнеслись бы безразлично и 6% — затруднились ответить.

Среди жителей крупных городов эта идея популярнее — в Москве и Санкт-Петербурге 36% опрошенных поддержали сокращение рабочей недели, в остальных городах-миллионниках этот показатель составил 34%. Также поддержка выше среди 25—34-летних граждан: 39% респондентов в этом возрасте высказались за четырёхдневную рабочую неделю.

По мнению главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, опасения у россиян вызывает возможное сокращение доходов.

«Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоёв населения — пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», — приводит его слова сайт ВЦИОМ.

Так, 82% опрошенных убеждены, что после сокращения рабочей недели заработная плата снизится. Ещё 67% считают, что упадут объёмы производства.

Ранее о том, что в будущем из-за технического прогресса сократится рабочая неделя заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал он в ходе Международной конференции труда 11 июня.

В качестве примера глава кабмина привёл опыт предпринимателя Генри Форда, который в начале прошлого века сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил рост производительности. Кроме того, по мнению Медведева, показателен опыт новозеландской компании, которая перешла на четырёхдневную рабочую неделю — каждый рабочий час стал производительнее на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, — подчеркнул Медведев. — Люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях».

Медведев напомнил, что Всемирная организация здравоохранения в этом году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Его отнесли к заболеваниям профессиональной занятости. По мнению специалистов, причиной выгорания становится хронический стресс, а проявляется это в упадке сил, снижении производительности и возникновении негативного эмоционального барьера в отношении к работе.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Это вопрос неоднозначный»

Комментируя возможное сокращение рабочей недели, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что главным вопросом в реализации этой меры остаётся заработная плата.

«На первое место при постановке вопроса о четырёхдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан: какую заработную плату они будут получать? Такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную?» — сказала она.

Для оценки влияния четырёхдневной рабочей недели стоит опробовать её на российских предприятиях, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Нужно более детально посмотреть, изучить. И не только на примере зарубежных компаний, но и у нас, в России. Поэтому для меня это вопрос неоднозначный. Конечно, отдыхать хорошо. Но в то же время в постоянном режиме, мне кажется, это очень расслабляет. Понятно, что это прогресс и, как следствие, сокращение трудовых затрат. Но надо в экспериментальном порядке посмотреть, не будем ли мы из-за этого, наоборот, утрачивать те навыки, которые имели», — рассказала Бибикова RT.

Отдельный момент — это вопрос оплаты труда, считает сенатор. По её словам, в случае сохранения оплаты труда на том же уровне есть риск, что она станет завышенной для ряда категорий сотрудников.

«Мы работаем четыре дня, а оплата остаётся та же самая — это тоже вызывает вопросы. Не будет ли оплата труда завышенной? Особенно у работников производственной сферы», — сказала Бибикова.

Тем не менее сокращение рабочего дня — это общемировая тенденция, отметил в беседе с RT член совета Конфедерации труда России Олег Бабич.

«В некоторых европейских странах уже порядка десяти лет нормальная продолжительность рабочего времени в неделю сокращена до 35 часов. То есть, по сути, это те же самые четыре рабочих дня, только растянутые на пять», — сказал он.

По мнению эксперта, сокращение числа рабочих часов должно проходить при сохранении доходов сотрудников, что компенсируется для работодателя ростом производительности.

«Если сокращение рабочего времени вызвано ростом производительных сил и производительности труда  (что само по себе сказывается на эффективности производства и доходности), то работодатели, соответственно, вполне в состоянии при уменьшении продолжительности рабочего времени платить больше, чем сейчас», — подчеркнул он.

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