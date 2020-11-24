На первом месте - Путин: Люди напрямую заявили о доверии президенту

По данным открытого опроса, проведённого Левада-центром, рейтинг президента России Владимира Путина вернулся к "доковидным" значениям. На вопрос, кому больше всего из политиков доверяют, предлагалось назвать пять-шесть фамилий.

Первое место в списке, по октябрьским данным, - у главы России. Ему доверяют, согласно опросу, 34% респондентов. Это показатель близок к январским цифрам (35%).

Российский премьер Михаил Мишустин на втором месте (13%). Следом идут Владимир Жириновский, Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Остальные не набрали и 5%. Судя по ответам, многих так часто тиражируемых в либеральной прессе персон люди попросту не смогли даже вспомнить.

К примеру, у Навального, о котором так часто поют либералы, всего 4%.

Напомним, что АНО "Левада-Центр" ранее была внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.