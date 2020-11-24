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На первом месте - Путин: Люди напрямую заявили о доверии президенту

24 ноября 2020, 00:00  •  50 • Политика
На сайте Левада-центра констатировали: рейтинг Путина вернулся к "доковидным" показателям. Ещё летом в организации отчитывались об "историческом минимуме" в рейтинге президента. Но длительного хайпа не вышло: люди доверяют президенту.
По данным открытого опроса, проведённого Левада-центром, рейтинг президента России Владимира Путина вернулся к "доковидным" значениям. На вопрос, кому больше всего из политиков доверяют, предлагалось назвать пять-шесть фамилий.
Первое место в списке, по октябрьским данным, - у главы России. Ему доверяют, согласно опросу, 34% респондентов. Это показатель близок к январским цифрам (35%).
Российский премьер Михаил Мишустин на втором месте (13%). Следом идут Владимир Жириновский, Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
Остальные не набрали и 5%. Судя по ответам, многих так часто тиражируемых в либеральной прессе персон люди попросту не смогли даже вспомнить.
К примеру, у Навального, о котором так часто поют либералы, всего 4%.
Напомним, что АНО "Левада-Центр" ранее была внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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