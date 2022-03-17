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«На передовой и в глубине обороны неприятеля»: какими боевыми возможностями обладает российский БПЛА «Иноходец»

17 марта 2022, 01:55  •  71 • В России
Разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» («Орион») ВКС России уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удары наносились в сложных метеоусловиях и с применением высокоточного вооружения. Опираясь на информацию военного ведомства, аналитики пришли к выводу, что «Иноходцы» используются ВС РФ для точечного поражения одиночных целей.
 
 

В ходе специальной военной операции на Украине российские разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Видеокадры с соответствующим пояснением Минобороны РФ опубликовало на своём канале в YouTube. Отмечается, что боевое применение БПЛА происходило в сложных метеоусловиях. 

«Беспилотным комплексом уничтожено подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ», — приводит комментарий Минобороны РФ агентство ТАСС.

В видеоролике военного ведомства демонстрируется «Иноходец» с подвешенным под фюзеляжем пусковым контейнером. Затем показаны точные удары по боевым машинам ВСУ вблизи автодорог. Как сообщает ТАСС, БПЛА применяли высокоточное ракетное вооружение.

4 марта Минобороны России опубликовало кадры боевой работы «Иноходца» в Донбассе в том же камуфляже и с таким же пусковым контейнером под фюзеляжем. Беспилотник уничтожил командно-наблюдательный пункт неонацистского батальона «Айдар». Сообщалось, что цель была поражена «управляемым авиационным боеприпасом».

Как полагают опрошенные RT эксперты, в обоих случаях применялась новейшая управляемая ракета, которая является модификацией снаряда противотанкового комплекса «Корнет». В СМИ этот боеприпас известен как Х-БПЛА. Однако его характеристики официально не раскрываются.

Кадры с применением Х-БПЛА в полигонных условиях Минобороны РФ продемонстрировало в декабре прошлого года. Правда, на этих испытаниях «Иноходец», известный также под названием «Орион», обнаружил и ликвидировал не сухопутную, а воздушную цель в виде вертолётного дрона. Задача по перехвату выполнялась при десятибалльной облачности.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что ПТРК «Корнет» является одним из самых совершенных ПТРК в мире и по ряду параметров превосходит американский Javelin, которым США последние годы активно оснащают ВСУ.

«Сам по себе «Корнет» — очень мощное оружие. Он может успешно применяться для поражения укреплённых огневых точек, объектов инфраструктуры и, что важно, преодолевать защитные решётки и комплексы активной защиты (КАЗ), которыми оснащается современная бронетехника. Его установка на «Орион» («Иноходец». — RT) значительно усиливает ударные возможности этого БПЛА», — сказал Литовкин.

Как предполагает эксперт, применение на «Иноходце» пускового контейнера «Корнета» и модифицированной ракеты стало возможным благодаря созданию новой системы управления.

  • Разведывательно-ударный дрон «Иноходец» («Орион»)
  • © Пресс-служба АО «Кронштадт»

«Судя по кадрам, которые показывает Министерство обороны, появление в арсенале «Ориона» («Иноходца». — RT) комплекса «Корнет» воздушного базирования было абсолютно адекватным решением. В ходе спецоперации беспилотник успешно решает поставленные перед ним задачи», — добавил Литовкин.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT озвучил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, появление мощных противотанковых ракет в арсенале «Иноходца» расширяет возможности этого дрона по поражению различных целей. При этом БПЛА наносит удары с высокой точностью.

«Новый этап в развитии»

«Иноходец» (или «Орион») — первый в России БПЛА, относящийся к элитному классу MALE (Medium-altitude long-endurance). Беспилотник способен находиться в воздухе более суток. Его грузоподъёмность составляет 300 кг, максимальная высота — 7,5 км, скорость — до 200 км/ч, радиус применения — 300 км. Разработчиком аппарата является АО «Кронштадт».

«Орион» — беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта, первоначальной задачей которого было проведение воздушной разведки днём и ночью в широком диапазоне климатических условий. Сегодня «Орион» используется не только для разведки, но и для ударных целей. Совершенная аэродинамика планера позволяет ему достигать рекордно высоких показателей по дальности и продолжительности полёта», — рассказал в октябрьском интервью RT генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Иноходец» оснащается антенной спутниковой связи, которая позволяет БПЛА действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления. Таким образом, значительно увеличивается дальность применения дрона.

Важной особенностью «Иноходца» является модульная архитектура, которая в зависимости от обстановки и задач позволяет устанавливать разведывательную аппаратуру, оптические и радиолокационные приборы.

У военных есть выбор и в применении средств поражения. Известно, что аппарат способен наносить удары достаточно широкой номенклатурой боеприпасов. Это осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100-120, управляемые авиабомбы весом 20 и 50 кг с раскладывающимся крылом, корректируемые боеприпасы КАБ-20 и малогабаритные ракеты.

В настоящее время усилия «Кронштадта» сосредоточены на совершенствовании средств управления «Иноходцами». Как заявил в ноябре в интервью ТАСС Богатиков, специалисты предприятия работают над автоматизированным рабочим местом (АРМ), которое значительно разгрузит оператора и обеспечит «строевое применение техники с использованием искусственного интеллекта». Данное изделие в конце прошлого года было представлено на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021.

Как отмечается в материалах «Кронштадта», в АРМ интегрированы «передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности».

Система управления выстраивает маршрут полёта дронов, обеспечивает взаимодействие между аппаратами и определяет оптимальный алгоритм выполнения поставленной задачи с учётом сил противника, рельефа местности и метеорологической обстановки. Сам оператор отвечает только за «верхнее целеполагание». В «Кронштадте» уверены, что «такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми».

  • Разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» («Орион»)
  • © Пресс-служба АО «Кронштадт»
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«При этом они (БПЛА. — RT) ещё и «договариваются» между собой о разделении «обязанностей» и приоритетов при решении поставленной задачи. Это новый этап в развитии управления беспилотниками, что сделает их более самостоятельными», — пояснил Богатиков.

Ещё одним важным достижением «Кронштадта», как считает Дмитрий Литовкин, является запуск в конце декабря 2021 года Центра производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов в подмосковной Дубне. Это предприятие позволит увеличить количество «Иноходцев» в Воздушно-космических силах РФ и стабильно выпускать аппараты, разработанные на его основе, говорит эксперт.

По словам экспертов, возможности «Иноходца» широко востребованы в спецоперации, которую ВС РФ проводят с 24 февраля на Украине. Российский БПЛА способен выполнять функции разведки, обеспечивать целеуказание и наносить точечные удары по объектам ВСУ.

Алексей Леонков отметил, что характеристики «Иноходца» позволяют ему эффективно обнаруживать и уничтожать одиночные цели, в том числе движущиеся. Эксперт пояснил, что грузоподъёмность этого дрона не позволяет «конкурировать» с пилотируемой авиацией, на которую возложены более масштабные задачи.

Как подчеркнул Дмитрий Литовкин, производство, эксплуатация и боевая работа беспилотника обходятся дешевле, чем пилотируемой авиатехники.

«Собственно, БПЛА и выпускаются для того, чтобы не подвергать дополнительному риску лётчиков в собственном тылу, на передовой и в глубине обороны неприятеля. Потеря беспилотников не ведёт к каким-либо серьёзным последствиям. При этом живой силе и военной инфраструктуре противника может быть нанесён достаточно большой урон», — подытожил Литовкин.

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