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На пенсию - в 70 лет: Когда в России запустят новую пенсионную реформу
18 июня 2021, 16:10 • 111 • Политика
Демограф Владимир Тимаков уверен, что России придётся пойти по пути новой пенсионной реформы, если ситуация с рождаемостью не изменится. Он даже называет сроки очередного повышения пенсионного возраста, когда мужчинам на заслуженный отдых придётся выходить в 70.
Демограф Владимир Тимаков в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что в России неминуемо поднимут пенсионный возраст ещё на 5 лет, если женщины не начнут больше рожать. Ведь в истории России впервые людей, выходящих на пенсию, стало больше, чем тех, кто достигает совершеннолетия, отметил эксперт:
"Если такие тенденции будут продолжаться, то в 30-х годах придётся ещё лет на пять повышать пенсионный возраст", - пояснил Тимаков.
Кроме того, пандемия коронавируса оказывает влияние на ситуацию. Если не победить вирус, то продолжительность жизни будет сокращаться. И даже сохранение ситуации вкупе с победой над коронавирусом не станет спасением от новой пенсионной реформы. Единственный вариант - повышать рождаемость. Иначе мужчины начнут выходить на пенсию в 70 лет, а женщины - в 65 лет.
К подобным возрастным отметкам уже стремится стареющая Европа. И России также придётся идти по подобному пути, если ситуация не изменится, сказал Тимаков.
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