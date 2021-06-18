На пенсию - в 70 лет: Когда в России запустят новую пенсионную реформу

Демограф Владимир Тимаков уверен, что России придётся пойти по пути новой пенсионной реформы, если ситуация с рождаемостью не изменится. Он даже называет сроки очередного повышения пенсионного возраста, когда мужчинам на заслуженный отдых придётся выходить в 70.

Демограф Владимир Тимаков в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что в России неминуемо поднимут пенсионный возраст ещё на 5 лет, если женщины не начнут больше рожать. Ведь в истории России впервые людей, выходящих на пенсию, стало больше, чем тех, кто достигает совершеннолетия, отметил эксперт:

"Если такие тенденции будут продолжаться, то в 30-х годах придётся ещё лет на пять повышать пенсионный возраст", - пояснил Тимаков.

Кроме того, пандемия коронавируса оказывает влияние на ситуацию. Если не победить вирус, то продолжительность жизни будет сокращаться. И даже сохранение ситуации вкупе с победой над коронавирусом не станет спасением от новой пенсионной реформы. Единственный вариант - повышать рождаемость. Иначе мужчины начнут выходить на пенсию в 70 лет, а женщины - в 65 лет.

К подобным возрастным отметкам уже стремится стареющая Европа. И России также придётся идти по подобному пути, если ситуация не изменится, сказал Тимаков.