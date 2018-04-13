На паузе: Трамп изучает разведданные перед принятием решения по Сирии

Президент США Дональд Трамп изучает разведданные и пока не принял решения о нанесении удара по Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи главнокомандующего с членами Совета национальной безопасности. В ночь на пятницу американские разведывательные самолёты были замечены у берегов САР. В этом районе находятся аэродром Хмеймим и база ВМФ России в Тартусе. Также 13 апреля в Нью-Йорке состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке».

В Вашингтоне пока не приняли окончательного решения по Сирии. Как отмечается, президент США Дональд Трамп провёл консультации с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Сейчас глава государства изучает полученные данные. При этом Соединённые Штаты рассматривают несколько вариантов действий. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не принято. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнёрами. Президент поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сегодня вечером», — заявила Сандерс в четверг.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Reuters

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В аналогичном ключе высказался и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Президент ещё не принял решение (о нанесении удара. — RT)», — сказал он, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы, «чтобы избежать спекуляций на эту тему».

Министр обороны США пообещал, что, «если, как в прошлый раз, мы примем решение о применении военной силы в ответ на химическую атаку, то, как и в прошлый раз (около года назад), мы сообщим об этом конгрессу». Глава Пентагона заверил, что представители законодательной ветви власти будут уведомлены о решении главнокомандующего заранее, а после возможных военных действий в САР конгрессменам будет представлен полный отчёт.

Разведка в Сирии

В ночь на пятницу стало известно, что США активно собирают разведданные в сирийском регионе. Как сообщается, семь американских военных самолётов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье, вблизи побережья арабской республики. В этом районе располагаются аэродром Хмеймим, где находится российская авиагруппа, и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon

Reuters

Согласно данным мониторинга полётов военной авиации, разведку проводили шесть противолодочных патрульных самолётов ВМС США P-8A Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также самолёт радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который поднялся в воздух с базы на греческом острове Крит.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS056 departed Sigonella at 1845z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/ZNNzyV8gQD — Mil Radar (@MIL_Radar) April 12, 2018

Эта информация опубликована в Twitter-аккаунте Mil Radar.

«За российскими силами в Сирии американцы наблюдают постоянно. Но сейчас действительно началась более активная фаза. Это связано с оценкой наших возможностей. Кроме того, надо понимать, что разведка ведётся в отношении не только России, но и сирийской системы ПВО. Поэтому это комплексная разведывательная акция», — отметил в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

​Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил, что США рассматривают восемь потенциальных целей для возможных ударов. В списке, по данным СМИ, два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия.

Эскалация ситуации

В пятницу, 13 апреля, состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке».

Напряжённость в регионе усилилась после сообщений, что в ночь на 8 апреля в районе города Дума в Восточной Гуте якобы была проведена химическая атака.

В Вашингтоне сразу же обвинили правительственные войска САР в использовании незаконного оружия. К обвинениям присоединились другие западные страны.

Минобороны России опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химвеществ. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Однако в Белом доме заявили, что намерены предпринять ответные действия.

Конфронтация с Россией

После того как Москва опровергла обвинения в адрес Дамаска, президент США Дональд Трамп позволил себе резкие высказывания в адрес России.

Он заявил, что Вашингтон готов применить новые, «умные» ракеты против Сирии, и посоветовал России «готовиться к ударам».

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что милитаристские заявления США могут спровоцировать крайне опасную эскалацию напряжённости в регионе.

«Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его «преступления», — сказала официальные представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Москва призывает всех ответственных членов международного сообщества серьёзно задуматься о возможных последствиях таких обвинений, угроз и, тем более, планируемых действий.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением Устава ООН. Он также сообщил, что Москва обеспокоена опасной эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке и выразил надежду, что «точка невозврата не будет пройдена и что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства».