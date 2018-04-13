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На паузе: Трамп изучает разведданные перед принятием решения по Сирии
13 апреля 2018, 13:24 • 57 • В мире
Президент США Дональд Трамп изучает разведданные и пока не принял решения о нанесении удара по Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи главнокомандующего с членами Совета национальной безопасности. В ночь на пятницу американские разведывательные самолёты были замечены у берегов САР. В этом районе находятся аэродром Хмеймим и база ВМФ России в Тартусе. Также 13 апреля в Нью-Йорке состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке».
Президент США Дональд Трамп Reuters © Kevin Lamarque
В Вашингтоне пока не приняли окончательного решения по Сирии. Как отмечается, президент США Дональд Трамп провёл консультации с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Сейчас глава государства изучает полученные данные. При этом Соединённые Штаты рассматривают несколько вариантов действий. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В аналогичном ключе высказался и глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Министр обороны США пообещал, что, «если, как в прошлый раз, мы примем решение о применении военной силы в ответ на химическую атаку, то, как и в прошлый раз (около года назад), мы сообщим об этом конгрессу». Глава Пентагона заверил, что представители законодательной ветви власти будут уведомлены о решении главнокомандующего заранее, а после возможных военных действий в САР конгрессменам будет представлен полный отчёт.
Разведка в Сирии
В ночь на пятницу стало известно, что США активно собирают разведданные в сирийском регионе. Как сообщается, семь американских военных самолётов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье, вблизи побережья арабской республики. В этом районе располагаются аэродром Хмеймим, где находится российская авиагруппа, и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.
Согласно данным мониторинга полётов военной авиации, разведку проводили шесть противолодочных патрульных самолётов ВМС США P-8A Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также самолёт радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который поднялся в воздух с базы на греческом острове Крит.
Эта информация опубликована в Twitter-аккаунте Mil Radar.
«За российскими силами в Сирии американцы наблюдают постоянно. Но сейчас действительно началась более активная фаза. Это связано с оценкой наших возможностей. Кроме того, надо понимать, что разведка ведётся в отношении не только России, но и сирийской системы ПВО. Поэтому это комплексная разведывательная акция», — отметил в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил, что США рассматривают восемь потенциальных целей для возможных ударов. В списке, по данным СМИ, два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия.
Эскалация ситуации
В пятницу, 13 апреля, состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке».
Напряжённость в регионе усилилась после сообщений, что в ночь на 8 апреля в районе города Дума в Восточной Гуте якобы была проведена химическая атака.
В Вашингтоне сразу же обвинили правительственные войска САР в использовании незаконного оружия. К обвинениям присоединились другие западные страны.
Минобороны России опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химвеществ. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
Однако в Белом доме заявили, что намерены предпринять ответные действия.
Конфронтация с Россией
После того как Москва опровергла обвинения в адрес Дамаска, президент США Дональд Трамп позволил себе резкие высказывания в адрес России.
Он заявил, что Вашингтон готов применить новые, «умные» ракеты против Сирии, и посоветовал России «готовиться к ударам».
В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что милитаристские заявления США могут спровоцировать крайне опасную эскалацию напряжённости в регионе.
«Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его «преступления», — сказала официальные представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Москва призывает всех ответственных членов международного сообщества серьёзно задуматься о возможных последствиях таких обвинений, угроз и, тем более, планируемых действий.
Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением Устава ООН. Он также сообщил, что Москва обеспокоена опасной эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке и выразил надежду, что «точка невозврата не будет пройдена и что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства».
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