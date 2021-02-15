На патриотическое воспитание уйдёт 3 400 000 000 рублей

На фоне разгоревшихся вновь протестов граждан России решили активнее учить патриотизму. На новые программы уже предусмотрены гигантские бюджеты. Что именно и как будет делаться? Толком пока неясно. Понятно только, что больше всего выиграют те, кто станет профессионально прививать россиянам любовь к Родине. Совсем как это вышло 10 лет назад.

Активность в законодательно-патриотической плоскости развернулась нешуточная. Сначала спешно были приняты поправки в закон об образовании, направленные на патриотическое воспитание школьников. Госдума включила в план весенней сессии законопроект «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», лежавший под сукном с 2017 года. Затем национальный проект «Образование» был дополнен федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан», рассчитанным до 2024 года включительно. Впечатление складывается такое, что разные лоббистские группы действуют словно бы наперегонки, понимая, что сейчас самое время выжать из бюджета деньги, раз уж власть решила отработать патриотическую тему. Авральная работа, судя по всему, предстоит и исполнителям.

Дайте бюджет!

На 2021 год под новый проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» выделено 3,4 миллиарда. Работать над ним в Минпросвещения начали уже с 1 января, хотя сперва планировали начинать только в сентябре. Но зачем тянуть с освоением денег до осени, если можно начать прямо сейчас? Тем более что для Минпросвещения патриотичес­кий проект – это своеобразная бюрократическая победа.

Последние четыре года ответственность за воспитание любви к Родине делили между собой четыре ведомства – Минпросвещения, Минкульт, Минобороны и Росмолодёжь. Между ними распределялся и довольно скудный бюджет соответствующей программы – примерно по 300–320 млн в год. На эти деньги проводились всероссийские слёты активистов, совещания для профильных чиновников, тематические праздничные мероприятия и т.д.

Теперь же многомиллиардные потоки будут контролировать и администрировать чиновники Минпросвещения. Руководителем проекта назначен замминистра просвещения Денис Грибов. Ещё в конце 90-х он работал на стройке в Ульяновске. Но затем проявил себя в «Молодёжном единстве» и уже через пару лет занял кресло главы регионального комитета по молодёжной политике. В начале прошлого года новый министр просвещения Сергей Кравцов, пришедший из Рособрнадзора, взял Грибова себе в замы. Курировать работу бывшего активиста станет лично вице-премьер Татьяна Голикова.

Таким образом, Минпросвещения лихо обошло на повороте конкурирующее ведомство Росмолодёжь. Именно оно у многих ассоциировалось с заметными патриотическими акциями, поскольку контролировало их главных исполнителей – молодёжные организации «Наши», «Россия молодая» и т.п. Но их эпоха, связанная с уличными перформансами, похоже, закончилась.

Почему? Нетрудно представить. Золотой порой Росмолодёжи стала «медведевская» эпоха – с 2007 по 2012 год, когда ведомством руководил Василий Якеменко под кураторством тогдашнего заместителя главы президентской администрации, а затем зампреда правительства Владислава Суркова. Деньги тогда лились рекой. Однако с той же поры Росмолодёжь завязла в скандалах, запомнившись преимущественно имитацией бурной деятельности. К примеру, в 2010 году широко разошлась история о том, как в Воронежской области молодёжное крыло «Единой России» тушило лесные пожары с помощью фотошопа. Активисты просто взяли старую фотографию молодых людей в майках с партийной символикой и пририсовали к ней дым. Самыми же распространёнными патриотическими акциями стали флешмобы, когда массы молодых людей с флажками и шариками собирались ровно на три минуты, чтобы сфотографировать и отправить отчёт «наверх».

Удивительно, кстати, насколько живучей оказалась эта практика. Лидеры, которые ввели её в моду, уже много лет как отлучены от политики, а их последователи на местах продолжают действовать по накатанной. На днях в нескольких вузах устроили флешмобы в поддержку политического курса правящей партии. Кадры «массовых мероприятий» тут же разошлись по Сети. Однако некоторые студенты стали говорить, что их заманили обманом. Принесут ли такие акции пользу имиджу власти, поднимут ли патриотический дух?

Неудивительно, что после всех этих историй мало кто во власти может испытывать большое доверие к патриотическим молодёжным организациям. Потому Минпросвещения удалось переключить денежные потоки на себя, оставив Росмолодёжь в стороне.

Прокремлёвский блогер и бывший пресс-секретарь «Наших» Кристина Потупчик в 2014 году с набитой деньгами сумкой (фото: соцсети)

Учат в школе

Но просто сидеть на деньгах мало, надо ещё их как-то освоить. Здесь Минпросвещения не стало изобретать велосипед: воспитание патриотизма доверили проверенным кадрам – директорам школ.

Но что конкретно могут делать школы? В рекомендациях министерства говорится: создавать дискуссионные площадки, проводить спортивные праздники и «капустники», а также водить детей в театры, музеи и на выставки. Для чего здесь понадобились дополнительные деньги? «Внеурочная деятельность» и без того вменялась в обязанность школ. Театры и музеи организованные группы школьников и раньше имели право посещать бесплатно. На этот счёт имеется приказ Минкульта № 3119 от 2015 года и распоряжения региональных властей. Правда, школам зачастую гораздо проще было собирать на культпоход наличные с родителей, нежели выполнять бюрократические процедуры.

Денис Грибов пояснил, что отдельных уроков по воспитанию в школах не предусмотрено. По его словам, будет усилена воспитательная компонента в учебной и учебно-методической литературе, содержании уроков и во внеучебной деятельности. В связи с этим уже появились опасения, что школьникам придётся регулярно выслушивать несвязные рассуждения о патриотизме от физруков и преподавателей ОБЖ. Ясно, что эти спичи ученики будут записывать на видео и выкладывать в мессенджеры для смеха. Оттого не исключено, что по мере усиления «патриотического воспитания» школы всё жёстче будут контролировать использование учениками смартфонов. Хотя не стоит думать, что пропаганда будет сосредоточена в школьных стенах. Новый федеральный проект направлен не только на школяров, но и на всех граждан – это видно даже из его названия. По плану к 2025 году воспитательной работой Минпросвещения должно быть охвачено 25% россиян. Кстати, очень удобное занятие. Ведь целевых показателей и критериев оценки здесь просто не существует. Нельзя же проверить, насколько поднимется у россиян уровень патриотизма, если потратить, скажем, 100 миллионов. Так что можно смело рисовать любые цифры, не забывая тратить всё больше и больше.

Патриотический трамплин

Профессиональная любовь к Родине позволила лидерам молодёжных патриотических движений неплохо устроиться в жизни