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На Пасху в церковь ходили. Как на Радоницу запретить? Лукашенко осадил паникёров

27 апреля 2020, 18:10  •  126 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко осадил паникёров, ратующих за запрет посещений храмов и кладбищ на Радоницу. Президент напомнил, что и он, и народ на Пасху в церковь ходили. Как на Радоницу он может запретить?
Напомним, во вторник, 28 апреля, православные верующие отмечают Радоницу - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В Белоруссии нашлись те, кто выступает против посещений храмов и кладбищ в этот день.
Таких паникёров осадил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"У нас на Пасху и я, и люди ходили в церковь, - напомнил белорусский лидер. - На Радоницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? А не дай Бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить?"
Как отметил президент Белоруссии, в данном случае он может только дать рекомендацию, попросить: "Поберегите себя".
Кроме того, Лукашенко обратил особое внимание на тот факт, что если бы в республике "создали панику", то в таком случае "была бы беда".

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