На Пасху в церковь ходили. Как на Радоницу запретить? Лукашенко осадил паникёров

Напомним, во вторник, 28 апреля, православные верующие отмечают Радоницу - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В Белоруссии нашлись те, кто выступает против посещений храмов и кладбищ в этот день.

Таких паникёров осадил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас на Пасху и я, и люди ходили в церковь, - напомнил белорусский лидер. - На Радоницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? А не дай Бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить?"

Как отметил президент Белоруссии, в данном случае он может только дать рекомендацию, попросить: "Поберегите себя".

Кроме того, Лукашенко обратил особое внимание на тот факт, что если бы в республике "создали панику", то в таком случае "была бы беда".