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На Пальме из-за извержения вулкана увеличилась взрывная активность
25 сентября 2021, 01:45 • 65 • В мире
К ночи увеличилась интенсивность извержения вулкана на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Там увеличилась взрывная активность.
Сейчас интенсивность извержения вулкана стала близкой к максимальной с того момента, как оно началось. На острове увеличилась взрывная активность. Ударные волны настолько мощные, что разбивают стёкла в трёх километрах от эпицентра. На одной из сторон конуса вулкана открылось новое отверстие, откуда выходит лава.
Власти отреагировали на усиление активности Кумбре-Вьеха началом очередного этапа эвакуации. Вывозят оставшихся людей из района Таканда, а также всех жителей района Таджуя, пишет портал Volcanodiscovery.
В последние сутки извержение оценивалось как стабильное. Столб пепла и пара поднимался вертикально на 3-4 километра. Фонтаны лавы быстро пульсировали, поднимаясь из кратеров, лишь на короткое время прерывались гигантскими взрывами лавовых пузырей.
Ранее испанский фотограф Альфонсо Эскалеро сделал уникальный снимок на острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов. Мир поразился: вулкан пощадил дом стариков, лава просто обошла их участок.
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