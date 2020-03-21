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На отстой в Донузлав: В России решают судьбу украинских кораблей в Крыму
21 марта 2020, 17:35 • 94 • Политика
Из Севастополя украинские корабли, возможно, переведут в Донузлав на отстой ради экономии средств. "Концентрация в Донузлаве позволит сократить численность персонала, обслуживающего эти корабли и суда", - сообщил источник.
Стала известна судьба 20 кораблей военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году. Их отбуксируют из бухт Севастополя на озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база, рассказал источник в силовых структурах Южного федерального округа.
Речь идёт об украинских кораблях, находящихся в бухтах Стрелецкая и Инженерная. Прорабатывается вопрос о переводе этих судов на отстой в Донузлав. Это связано с желанием сократить расходы на содержание украинских кораблей. Речь идёт об обеспечении пожарной безопасности и непотопляемости судов.
Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией на полуострове осталось порядка 30 украинских военных и вспомогательных кораблей и судов. Москва неоднократно предлагала Киеву забрать эти корабли, так как они ржавеют у причалов без дела. Однако в Незалежной отвергли все эти предложения.
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