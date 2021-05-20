На отказ экстрадиции в Россию хакер Винник ответил в своём стиле

Франция отклонила запрос на экстрадицию на родину гражданина России Александра Винника. В знак протеста осуждённый на пять лет хакер снова объявил голодовку.

О решении Винника начать голодовку сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Обвинённый США и Францией в мошенничестве и создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, могли отмываться миллиарды долларов, Александр Винник находится в заключении уже четыре года. Он был задержан во время отпуска на греческом острове Халкидики в июле 2017 года по требованию США.

Россия также дважды направляла требования об экстрадиции Винника в Россию, где Генпрокуратура обвиняет его в мошенничестве на сумму в 667 тысяч рублей. Сам подозреваемый просил не отправлять его в США, а передать России.

В 2018 году с обвинением в адрес Винника выступила Франция. Утверждалось, что Винник связан с распространением программы-вымогателя Locky, которая при попадании в компьютер шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте. В 2020 году Греция выдала Винника Франции, где его осудили на пять лет.

Отметим, что за время пребывания в заключении Александр Винник уже объявлял голодовку и потерял 17 килограммов веса.