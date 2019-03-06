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На Островах Кука ждут референдум по смене имени: Эксперт РГО уверен, что нынешнее название сохранится в народе

06 марта 2019, 22:24  •  78 • В мире
Острова Кука собираются поменять своё нынешнее название. Его архипелагу когда-то подарил русский мореплаватель Иван Крузенштерн, побывавший там во время своего кругосветного путешествия. Эксперт Русского географического общества тем временем выразил уверенность, что для мира название, данное островам в честь другого известного моряка, не исчезнет и будет по-прежнему в ходу.
Островное правительство уже сформировало комиссию по вопросу переименования, которая должна подготовить соответствующий референдум. Сторонники смены названия островов заявили, что хотели бы дать им имя, более соответствующее местным полинезийским традициям.
Сейчас рассматривается около 60 вариантов нового наименования для островов. Например, Рангиароа - в переводе с местного кукского языка это "небесная любовь", или Рароатуа, что значит "Господь с нами". Кстати, ещё в 1994 году вопрос о переименовании архипелага уже поднимался местными властями, но тогда большинство островитян проголосовали против этого.
РИА ФАН получило комментарий вице-президента Русского географического общества Кирилла Чистякова по поводу инициативы. Спикер напомнил: в мире уже случалось изменение названий географических объектов. "Это, в конце концов, суверенное право государств, поскольку они являются в какой-то степени независимыми. Но принятие такого решения вовсе не означает изменения международной практики использования географических названий, которое регулируется в том числе при участии комитетов под эгидой ООН", - отметил он. Иными словами, другие страны вполне могут продолжить называть Острова Кука по-прежнему, независимо от того, сменят ли название.
В подтверждение своих слов Чистяков отметил, что многие географические названия различаются по произношению в разных языках.

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