На особом счету: почему Google ужесточил требования к политической рекламе

Компания Google намерена раскрыть информацию о покупателях политической рекламы. В сети будут публиковаться данные рекламодателей, потративших на объявления более $500. Руководство объясняет новое правило желанием быть более транспарентными, однако эксперты усматривают в этом попытку избежать конфликта с федеральными властями. Разбирательство с Facebook, в ходе которого главу интернет-корпорации Марка Цукерберга допрашивали в конгрессе, многие игроки американского рынка восприняли как предостережение, отмечают политологи.

Компания Google сообщила, что намерена отчитываться о политической рекламе, размещённой на её ресурсах. Теперь в общем доступе окажется информация о рекламодателях, которые потратили на политическую агитацию в Google более $500. Предполагается, что данные будут обновляться раз в месяц.

«В этой базе данных вы найдете сведения о политических объявлениях, которые показывались на Google и на ресурсах наших партнёров для продвижения кандидатов на должность в федеральных органах власти», — говорится в официальном заявлении компании.

Сама публикуемая реклама теперь будет содержать информацию о том, кто оплачивает её размещение. Кроме того, эти данные будут храниться на сайте и систематизироваться в специальной электронной библиотеке, в рамках которой можно будет проводить поиск.

Снять ответственность

Как поясняет Google в официальном заявлении, мера направлена на повышение прозрачности работы компании. Но некоторые аналитики считают, что американский интернет-гигант таким образом пытается обезопасить себя от преследований и разбирательств, через которые пришлось пройти руководству социальных сетей Twitter и Facebook.

«Скорее речь идёт о предупредительных мерах со стороны Google, чтобы к ним не возникало вопросов, как было в своё время с Facebook. Они решили сделать эту процедуру совершенно транспарентной, что даёт им преимущество, если к ним будут предъявлены претензии», — пояснил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Напомним, в конце мая 2018 года на фоне скандала вокруг якобы вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году социальные сети Facebook и Twitter также изменили правила размещения политической рекламы. Теперь такого рода информация отмечается специальным знаком и обязательно указывается её спонсор. А пользователи Facebook получили возможность просматривать архив политической рекламы, которая была запущена в США в течение последних нескольких лет.

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Таким образом крупнейшие соцсети и за ними и корпорация Google делают всё, чтобы избежать столкновений с текущими властями США, которые в поисках «российского следа» в деле о вмешательстве в выборы предъявляют к ним претензии.

«Те покупатели политической рекламы на Google, которые считают нужным стать публичными, — они берут на себя основную долю ответственности, Google как бы с себя её снимает, во всяком случае морально», — подчеркнул эксперт.

Неисследованная схема

При этом до сих пор нет достоверных данных о том, каким образом реклама в интернете может влиять на политические события. Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский отмечает, что важно не забывать, что сама реклама бывает прямой, а бывает завуалированной.

Лазарет для сирийской экономики: как в САР планируют восстанавливать страну после разрушительной войны «Не известно, как именно интернет-реклама повлияла на результаты, но она считается наиболее эффективной. В интернете сложно разграничить рекламу от каких-то обсуждений. Например, когда пользователь регистрируется на форуме и что-то там пишет, нельзя понять, реально ли он попробовал какой-то продукт и пишет отзыв, или это нанятый человек, который занимается рекламой», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о скандале, когда Марка Цукерберга вызывали на слушания в конгресс по поводу действий Cambridge Analytica. Эта компания занималась политической рекламой, в частности, в пользу Трампа и выхода Великобритании из Евросоюза. При этом офисы компании находятся в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. После этого Цукерберг заявил о новых мерах для защиты пользователей Facebook от утечки данных. Таким образом, интеренет-гиганты сами до сих пор не знают, как их продукт может быть использован в целях злоумышленников, и продолжают менять правила его использования.

Американская «охота на ведьм»

Между тем политологи отмечают, что претензии к интернет-компаниям и соцсетям — это часть повестки дня в США. Ведь именно таким образом западные СМИ пытаются убедить американцев, что Россия может вмешиваться в политический процесс какой-либо страны. Такое мнение высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Эту новость можно трактовать как уже ставшую традиционной для американской политической культуры «охоту на ведьм». Главная идея вмешательства состоит в том, что социальные аккаунты якобы контролировались Кремлём и смогли повлиять на американское население и следовательно на победу Трампа. Сейчас нам уже приписывают события в Шарлотсвилле. Это то, что находится вершине этого айсберга», — рассказал политолог RT.

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Блохин также пояснил, что те механизмы, которые создавались спецслужбами США в интернет-пространстве, сейчас обернулись против них. Таким образом, появляются всё новые ограничения, которые, предположительно, должны помочь сохранить контроль над соцсетями.

«Понятно, что американцы больны идеей глобального доминирования, хотят достичь полного спектра доминирования: лидерства США на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберсфере. Все цифровые гиганты создавались не только при ЦРУ, но и АНБ, для того, чтобы собирать сведения не только о всей планете, но и американских гражданах. Это инструмент американского технологического преимущества», — заключил эксперт.

Напомним, после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, в СМИ начали появляться голословные обвинения в том, что продвижению республиканца способствовала Москва. Затем в США была начато расследование, которым на данный момент занимается ФБР, спецкомитет по разведке сената конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Глава Белого дома неоднократно отвергал все обвинения в незаконной связи с Россией. В Москве также множество раз подчёркивали, что уважают суверенитет зарубежных стран и не вмешиваются в их внутренние дела.