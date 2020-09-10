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На основные вопросы ответов нет: О чём умолчал Лукашенко в большом интервью?

10 сентября 2020, 09:30  •  43 • Политика
Политолог Олег Неменский в разговоре с Царьградом рассказал, о чём умолчал президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём большом интервью. По словам эксперта, основные вопросы остались без ответов.
По мнению Неменского, в новом интервью Лукашенко не прозвучало ничего нового. Президент Белоруссии в очередной раз подтвердил, что произошедшее в стране было для него большой неожиданностью, а причины протестов он усматривает только в действиях внешних сил, отметил политолог.
"Лукашенко повторил всё то же, что было в его выступлении, в послании к народу перед выборами. Он подчёркивал свои заслуги 90-х годов - что он сохранил страну, и выявлял свою обиду на молодёжь, что особо отметили в СМИ. В общем, мы сейчас видим всё то же самое. Он говорил в этом интервью о том, что он в 90-е годы создал систему, которую он будет защищать и защищать очевидно, от внешнего фактора, о котором он особенно чётко сказал как о причине этих протестов", - отметил Неменский.
Основные же вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать от президента Белоруссии, повисли в воздухе, считает политолог.
"Как справляться с нынешним кризисом, с тем, что та система, которая была создана в 90-е годы, сейчас действительно поставлена под вопрос? Как он собирается выходить из этого положения и видит ли он какие-то внутренние причины для проблем? И как он собирается с этими причинами справляться? В общем-то, на эти вопросы Лукашенко ответа не дал, хотя ему напрямую их и не задавали, но всё же всем хотелось бы узнать его мнение на этот счёт", - считает Неменский.
К сожалению, добавляет он, не было сказано ничего определённого и по поводу судьбы Союзного государства. Однако ясно одно - прежний проект интеграции, который формулировался ещё в 90-е годы, не может быть реализован. Это, по словам политолога, Лукашенко подчеркнул в своём выступлении.
"В общем-то, это вполне адекватная оценка. С тех пор много лет прошло и очень многое изменилось и внутри Белоруссии, и внутри России, и вообще в международных отношениях. Но как он представляет себе реформирование этого государства, точнее сказать, проекта государства, он не сказал. Ясно только, что он ориентирован исключительно на экономическую интеграцию. В общем-то, всё это было известно и раньше, и до выборов. В этом интервью он подтвердил свою прежнюю позицию в этом вопросе. Но очевидно, что сейчас идут опять же напряжённые переговоры по этому поводу", - заключил политолог.

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