«На основе принципа взаимности»: в МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Словакии

Россия ответит на высылку Словакией дипломата, исходя из принципа взаимности. Об этом заявили в МИД РФ. Ранее словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини сообщил, что сотрудник диппредставительства якобы шпионил в пользу Москвы. В Госдуме считают, что недружественный шаг со стороны восточноевропейского государства может свидетельствовать об установлении повестки дня, в которой антироссийская риторика считается нормальной. В Общественной палате допустили, что в Братиславе совершили такие действия в результате давления руководства республики.

Россия ответит на высылку Словакией дипломата, исходя из принципа взаимности. Об этом заявили в МИД РФ.

«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о высылке российского дипломата из страны из-за обвинений в шпионаже. Имя дипломата не называется, однако отмечается, что речь идёт о человеке, работавшем в аппарате военного атташе.

«Он проявлял разведактивность по отношению к интересам Словацкой Республики и НАТО, его деятельность как дипработника не соответствовала Венскому договору, и его дальнейшее нахождение на территории Словакии не отвечало её интересам», — заявил Пеллегрини в эфире телеканала TV3.

Словацкий премьер подчеркнул, что российский дипломат покинул территорию страны в течение двух дней после того, как он был объявлен персоной нон грата. МИД Словакии от комментариев отказался, но факт высылки подтвердил.

«МИД не будет комментировать факт высылки российского дипломата из Словакии, — сказал ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Борис Гандел. — Комментариев не будет и по поводу каких-либо деталей».

Высылка российского дипломата может укладываться в существующий тренд на антироссийскую истерию, считает председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Это продолжение антироссийской истерии. В Словакии население очень тепло относится к России, россиянам. Верхушка определённо давит, возможно, им нужно сделать какой-то шаг. Обвинить дипломата в том, что он занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО, — это явно недружественный шаг», — сказала эксперт RT.

В Европе антироссийские действия уже считаются нормальными, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Мы видим картину, когда последовательно, шаг за шагом, формируется европейская повестка дня, в рамках которой антироссийские шаги считаются нормой, когда постоянно поддерживаются антироссийская тематика и риторика», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению депутата, высылка Братиславой российского дипломата может свидетельствовать о том, что до нормализации отношений между РФ, Евросоюзом и США ещё «достаточно далеко» и «надо настраиваться на серьёзную, большую работу».

По делу Скрипалей

Отметим, что по Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года каждая страна имеет право выслать любого члена диппредставительства иностранного государства. Подчёркивается, что для этого не нужно обосновывать причины и предъявлять доказательства. Как правило, поводом для такого шага становятся обвинения в шпионаже.

Так, в мае 2017 года в Молдавии пятерых российских дипломатов признали персонами нон грата. Тогда премьер-министр страны Павел Филип заявил, что это решение было связано с полученной от спецслужб информацией.

А в марте этого года 23 российских дипломата были высланы из Великобритании. Таким образом, от всего персонала посольства осталось только две трети сотрудников. Поводом стали обвинения в адрес Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. При этом доказательств причастности России представлено не было.

Этот же повод использовался Украиной для высылки 13 российских дипломатов. Затем последовали массовые высылки сотрудников диппредставительств России из нескольких западных государств.

Позднее МИД РФ выслал аналогичное число сотрудников диппредставительств — 59 человек — из тех стран, которые объявили персонами нон грата российских дипломатов. Среди них Австралия, Албания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования... о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — говорилось в сообщении МИД.

«Неприемлемость публичных бездоказательных обвинений»

В шпионаже в пользу России обвиняли не только российских дипломатов. Так, в ноябре этого года австрийского полковника в отставке заподозрили в передаче Москве секретных данных. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Мы должны вас проинформировать: в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-х и продолжалось до 2018 года», — сказал он.

Отмечалось, что офицер передал данные о военно-воздушных силах, артиллерийских системах страны и миграционном кризисе. Сам полковник свою вину отрицал, а суд принял решение не заключать его под стражу.

Позже австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что уже год ведётся следствие против сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что выдвижение бездоказательных обвинений недопустимо.

«С российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений. Подчёркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов», — говорится на сайте МИД о встрече Лаврова с его австрийской коллегой Карин Кнайсль.