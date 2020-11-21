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«На основе принципа взаимности»: Россия ввела ответные санкции против ряда британских граждан

21 ноября 2020, 23:20  •  59 • В мире
Россия запретила въезд на территорию страны для 25 представителей Великобритании в ответ на санкции Лондона по так называемому «делу Магнитского». Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Лондон в июле 2020 года «под надуманными и абсурдными предлогами» объявил о решении ввести ограничительные меры против ряда российских должностных лиц. В МИД подчеркнули, что подобные действия Великобритании представляют собой попытку оказания давления на российскую систему правосудия.
 
© РИА Новости / Reuters
 

Россия в ответ на санкции Лондона по так называемому «делу Магнитского» запретила въезд на территорию страны для 25 представителей Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ограничительные меры введены в соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Захарова напомнила, что Лондон в июле 2020 года «под надуманными и абсурдными предлогами» объявил о решении ввести национальные санкции против ряда российских должностных лиц в рамках «дела Магнитского».

«По всем сюжетам, связанным со смертью С. Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», — заявила Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что действия британской стороны представляют собой попытку вмешательства во внутренние дела другого государства и оказание давления на российскую систему правосудия.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — сообщила Захарова.

МИД призывает руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении России, добавила представитель внешнеполитического ведомства.

В начале июля Великобритания объявила о персональных санкциях в отношении граждан некоторых стран за якобы причастность к нарушению прав человека.

Под санкции попали 25 россиян, которых Лондон счёл причастными к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

  • Reuters
  • © Luke Macgregor

В списке, в частности, оказались имена главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, бывшего заместителя министра внутренних дел Алексея Аничина, судей Алексея Криворучко и Светланы Ухналевой. Всем им закрыт въезд в Великобританию, а их активы на территории королевства, если они есть, заморожены.

Посольство России в Лондоне выразило возмущение подобными действиями британской стороны и заявило, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании.

В МИД России решение Британии назвали политически ангажированным и выразили уверенность, что оно окажет негативное влияние на двусторонние отношения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда подтвердил, что Москва даст адекватный ответ на действия Лондона.

«Будет действовать принцип взаимности и ответных решений в том объёме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», — отметил он.

Напомним, Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по обвинению в создании схем уклонения от уплаты налогов для основателя фонда американо-британского бизнесмена Уильяма Браудера. В 2009 году Магнитский умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Браудер после смерти юриста заявил, что тот якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.

Впоследствии Браудер стал инициатором создания «Закона Магнитского», принятого конгрессом США в декабре 2012 года, предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц и сотрудников силовых ведомств, по мнению Вашингтона, причастных к смерти Магнитского. Схожие законы были приняты властями Великобритании, Канады, а также стран Прибалтики.

Продление ответных санкций против Запада

 

В субботу, 21 ноября, президент Владимир Путин также подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, ранее установивших санкции в отношении России. 

Как сказано в документе, правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Данные ограничения были введены указом президента в августе 2014 года «в целях защиты национальных интересов России» в ответ на аналогичные меры ряда западных стран, принятые после воссоединения Крыма с Россией в результате прошедшего на полуострове референдума.

Ответные ограничительные меры запрещают импорт из стран, которые ввели санкции против Москвы, отдельных видов продовольствия, сырья и сельскохозяйственной продукции.

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