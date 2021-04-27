«На основе принципа взаимности»: Россия объявила о высылке сотрудника посольства Украины

Сотрудник украинского посольства в Москве объявлен персоной нон грата в связи с недружественными действиями Киева, заявили в МИД России. Этому предшествовала взаимная высылка дипломатов после задержания ФСБ украинского консула, которого подозревают в попытке получения закрытой информации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва примет дополнительные меры в случае «продолжения враждебных действий» против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине.

Сотрудник посольства Украины в Москве объявлен персоной нон грата в ответ на решение Киева выслать из страны работника российского посольства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны... и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что он должен покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Наряду с этим МИД предупредил, что в отношении Киева могут быть предприняты дополнительные меры в случае продолжения эскалации.

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут приниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России», — заявили в ведомстве.

Однако представитель украинского МИД Олег Николенко уже заявил о намерении ответить на последнюю высылку сотрудника посольства. По его словам, в ближайшее время будет объявлено о высылке российского дипломата из Украины. Помимо этого, Николенко назвал провокацией высылку сотрудника посольства Украины в Москве.

Отметим, что 26 апреля МИД РФ объявил о высылке дипломата в ответ на аналогичное действие украинской стороны от 19 апреля. Тогда Киев объявил советника российского посольства персоной нон грата из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом.

В российском внешнеполитическом ведомстве тогда подчеркнули: «Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными». В МИД также обратили внимание на то, что Киев принял решение об объявлении персоной нон грата советника посольства России в качестве симметричного ответа на объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

При этом, напомнили российские дипломаты, украинский сотрудник консульства был задержан при совершении противоправных действий. По данным ФСБ, он пытался получить информацию закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

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На фоне этих событий Россия также объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при итальянском посольстве в России. Как пояснили в МИД РФ, это решение принято «в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».

Напомним, что в конце марта Рим объявил о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии. Незадолго до этого посольство РФ подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также в понедельник, 26 апреля, стало известно о высылке помощника военного атташе России в Бухаресте. По заявлению румынской стороны, действия российского дипломата якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Румынии в РФ «хорошо знаком с процедурой ответных мер».

МИД РФ о порядке поездок сотрудников посольства США

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и временный поверенный в делах США в России Барт Горман провели встречу, в рамках которой стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

В частности, российские дипломаты вручили американской стороне ноту о вносимых изменениях в действующий порядок поездок по территории России для сотрудников посольства и консульских учреждений США.

Наряду с этим в МИД проинформировали американскую сторону о том, что «в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено».

Напомним, в середине апреля российский МИД опубликовал список ответных мер на очередные санкции со стороны США, введённые Вашингтоном. Среди упомянутых Москвой мер была высылка сотрудников дипмиссий США «в количестве, соразмерном с осуществлённой американскими властями акцией против российских дипломатов».

Также Россия решила ограничить практику задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств».

Кроме того, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.