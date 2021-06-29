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На основе пептидных антигенов: центр «Вектор» подал заявку на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

29 июня 2021, 01:25  •  97 • В России
Новосибирский центр «Вектор» подал заявку на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Как говорится в документах, препарат создан на основе пептидных антигенов и выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Клинические испытания вакцины стартовали в апреле. При этом курс вакцинации состоит из трёх уколов. В центре также заявили, что в России не выявлен новый штамм SARS-CoV-2, известный под обозначением «лямбда».
 
РИА Новости © Андрей Сорокин
 

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н», следует из данных госреестра лекарственных средств Минздрава. В описании нового препарата говорится, что он создан на основе пептидных антигенов и предназначен для профилактики COVID-19. Средство выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Напомним, в октябре 2020 года в России зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», которая стала вторым по счёту российским препаратом для профилактики коронавируса.

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н» в апреле. Как следует из данных реестра, исследования начались 8 апреля и должны закончиться 30 сентября 2021 года.

В мае глава центра «Вектор» Ринат Максютов пояснил, что первые результаты клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» можно ожидать не раньше осени, поскольку речь идёт о схеме прививок с тремя уколами. По его словам, между первой и третьей вакцинацией проходит 81 день.

Также на russian.rt.com Исследование безопасности и эффективности: Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Штамм «лямбда» в России не выявлен

 

28 июня в центре также заявили, что случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «лямбда» в России не выявлено.

Напомним, ранее в Великобритании сообщили о шести подтверждённых случаях заражения штаммом «лямбда». Британские медики заявили, что пока нет доказательств более серьёзных осложнений, вызываемых этим вариантом, или снижения эффективности против него имеющихся вакцин.

В «Векторе» также заявили, что изучение свойств штамма «лямбда» продолжается.

«С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заболевания данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено», — заключили в центре «Вектор».

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 21 650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По объёму суточного прироста лидируют Москва (7246), Московская область (2722) и Санкт-Петербург (1335). В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксирован 5 472 941 случай заболевания COVID-19.

Расходы на борьбу с коронавирусом и вопросы вакцинации

Расходы российской системы здравоохранения на противодействие коронавирусу превысили 1 трлн рублей, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

«Именно в системе здравоохранения больше 1 трлн рублей у нас ушло», — пояснил министр.

Мурашко также рассказал, что в России насчитывается более 23 млн вакцинированных. По его словам, в последние дни скорость прививочной кампании «очень возросла».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество желающих сделать прививку ежедневно в столице достигает 86 тыс. человек по рабочим дням. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, рассказал о росте числа желающих вакцинироваться от коронавируса до 20 тыс. в сутки.

«Мы вышли на уровень без малого 20 тыс. вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса», — полагает он.

О ситуации с коронавирусом в стране также рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, в своих высказываниях он упомянул растущий спрос на ПЦР-тесты и вакцины.

«Скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса, которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных», — сообщил Песков.

По его словам, «это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения».

Он отметил, что спрос на прививки «тоже значительно вырос, скачкообразно вырос, поэтому это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих». По его словам, «эти усилия предпринимаются».

Песков также заявил, что в России де-факто и де-юре нет массовой вакцинации для всех граждан РФ. По его словам, в стране действуют только решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

«Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Ситуация де-факто и де-юре такая», — сказал он журналистам.

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