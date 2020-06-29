На основе данных Пенсионного фонда: Минтруд разъяснил порядок получения новой выплаты на детей

Минтруд России опубликовал разъяснения о порядке перечисления новой единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет, о которой объявил президент Владимир Путин. В ведомстве сообщили, что используют тот же алгоритм, что и во время первой выплаты. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Минтруд России опубликовал разъяснения о порядке перечисления новой единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет, о которой ранее объявил президент Владимир Путин.

В ведомстве пояснили, что при осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трёх до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными. Благодаря этому удалось оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого же дня.

Средства по оставшимся заявлениям были выплачены в течение десяти дней. На данный момент уже осуществлены выплаты на 21 млн детей, уточнили в министерстве.

Минтруд подчеркнул, что оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки были позитивно оценены получателями.

«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты. Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чём сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, весной Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки россиян и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава государства объявил о дополнительной финансовой помощи семьям с детьми.

Так, президент предложил увеличить размер пособия по уходу за ребёнком в два раза (до 6751 рубля), а также с 1 июня ввести разовые выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет.

Для получения помощи необходимо было обратиться в Пенсионный фонд или оставить заявление через портал «Госуслуги».

«Мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение: для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно — помощь должны получить все, кто в ней нуждается», — подчеркнул тогда Путин.

Ранее президент также предложил с апреля по июнь выплачивать семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Также Владимир Путин напомнил, что с 1 июня семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплату на детей от трёх до семи лет.

«Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании (Федеральному собранию. — RT), с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года — подчёркиваю, в среднем это 33 тыс. рублей на одного ребёнка», — пояснял он.

Помимо этого, во время обращения 23 июня глава государства предложил повторить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей и включить в неё детей до трёх лет. При этом гражданам, уже получившим такие выплаты в июне, не придётся повторно отправлять заявку.

«Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла, трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет», — заявил Путин.

По его словам, в общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей.

Согласно указу, подписанному президентом, право на допвыплату имеют граждане, проживающие на территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих российское гражданство. Указанная сумма положена на каждого такого ребёнка.

После заявления президента в Минтруде уточнили, что для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей. Указанные средства будут направлены семьям на основании данных Пенсионного фонда. При этом если родители ещё не подали заявления на получение положенных на детей выплат, они смогут это сделать до 1 октября — в таком случае все выплаты будут перечислены им единовременно. В министерстве также напомнили, что пособие на детей не облагается налогом.