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«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину

21 октября 2019, 13:09  •  33 • В России
Обвиняемый по делу об убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве подчеркнули, что он рассказал об обстоятельствах преступления на месте его совершения. Расследование продолжается — СК устанавливает полную картину произошедшего.
 
Михаил Туватин РИА Новости © СК РФ
 

Обвиняемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой Михаил Туватин полностью признал свою вину по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Об этом сообщил Следственный комитет.

«Следователями СК России по Саратовской области на основании собранных по делу доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего ребёнка. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В ходе проведения проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах произошедшего», — говорится на сайте ведомства.

В СК подчеркнули, что расследование продолжается — ведомство устанавливает объективную картину преступления, проводит судебные экспертизы.

По данным следствия, 9 октября утром жительница Саратова Лиза Киселёва пошла в школу, однако на уроках не появилась. В тот же день её начали искать как сотрудники МВД, так и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Её тело нашли в ночь с 10 на 11 октября в гараже, который находится по пути от дома девочки до школы. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 35-летний Михаил Туватин. С 2008 по 2010 год он отбывал наказание в колонии за кражу, а в 2011 году вновь отправился за решётку — получил 6,5 года за разбой и изнасилование.

После задержания Туватин дал признательные показания. По его словам, гараж был заброшен и он его захватил, сменив замок. Лиза Киселёва по пути в школу увидела мужчину в этом гараже и попыталась узнать, принадлежит ли он Туватину. Мужчина, испугавшись, что гараж принадлежит семье девочки, затащил её внутрь и убил.

Суд над ним состоялся 12 октября в закрытом режиме в соседнем городе Энгельс. Туватина на два месяца заключили под стражу.

Прощание с Лизой прошло 13 октября. На церемонию пришли сотни жителей Саратова. Они несли цветы, венки и мягкие игрушки.

«Его тянет на преступления»

 

Туватин, помимо судимостей, имеет и плохие характеристики от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Замглавы ведомства Валерий Максименко рассказал, что, по их оценке, этот человек «склонен к обману, хитёр и опасен, нуждается в контроле».

«Человек этот непростой: он всё осознаёт, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него всё упирается в это», — цитирует Максименко радиостанция «Говорит Москва».

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области подчеркнули, что проверят работу участкового, в чьи обязанности входила ежеквартальная профилактическая проверка Туватина. При этом, по словам начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного главка МВД Елены Перепеловой, в ходе проверок жалоб на мужчину не было.

«Во время проверок жалоб от соседей на поведение в быту, а также злоупотребление спиртными напитками не поступало, к административной ответственности он не привлекался», — сказала она.

Противоположную оценку Туватину дала его мать Ольга. Она охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного» и отказалась верить, что он убил девятилетнюю девочку.

«Если бы вы видели моего сына… Замечательный, добрый, умный, работящий… Он работал простым рабочим», — сказала она.

Дорога в школу

 

Съёмочная группа Ruptly прошла по пути, по которому девочка ежедневно ходила из дома в школу. Значительная его часть пролегает через гаражный кооператив. Мама Лизы Елена Киселёва обратилась к властям города с просьбой организовать освещённую дорогу до школы, оснащённую камерами наблюдения и отгороженную высокими заборами от гаражей.

В пресс-службе администрации города 13 октября рассказали, что мэр Михаил Исаев поручил проверить все подходные пути к школам и детсадам, чтобы при необходимости привести их в порядок.

Как отметили в отряде «Лиза Алерт», предусмотреть всё, чтобы избежать трагедии, невозможно, однако можно сократить риски до самого минимума. Для этого волонтёры призывают следовать пяти правилам: не отпускать ребёнка одного, научить вести себя с незнакомцами, включая соседей и дальних родственников, организовать детям безопасные маршруты, приучить ребёнка сообщать о своих передвижениях и в случае нужды привлекать к поискам как можно больше людей.

Общественный резонанс

 

Убийство девятилетней девочки вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях люди начали требовать вернуть смертную казнь. На странице Госдумы во «Вконтакте» был опубликован соответствующий опрос, в котором приняли участие более 150 тыс. человек. Из них почти 79% опрошенных выступили за возврат высшей меры наказания.

В разговоре с РИА Новости мать убитой девочки, Елена Киселёва, сказала, что она бы не хотела, чтобы имя её дочери ассоциировалось с возвращением смертной казни.

«Мы не хотим, чтобы имя Лизы ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь в России», — сказала она.

Тётя Лизы Киселёвой Ирина Кулясова в беседе с RT также выступила против. При этом она поблагодарила людей за отзывчивость и сплочённость.

«Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут, «смерть — за смерть ребёнка» — мы бы этого не хотели», — сказала она.

Журналисты обратились с вопросом о возвращении смертной казни к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. По его словам, в Кремле эту тему не обсуждают.

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