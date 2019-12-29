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«На основании информации от американских партнёров»: ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

29 декабря 2019, 23:54  •  101 • В России
Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Информацию о готовившемся преступлении предоставили партнёры из США по линии спецслужб. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданные сведения.
 
РИА Новости
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух граждан РФ, планировавших совершить теракты на территории Санкт-Петербурга в дни новогодних каникул. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Наводку на преступников российской спецслужбе предоставили американские коллеги.

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечено, что силовики изъяли у задержанных материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Сообщается о возбуждении уголовного дела по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшемся по инициативе российской стороны. Глава государства поблагодарил американского коллегу за «информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России». Сведения были переданы по линии специальных служб.

Кроме того, президенты двух стран обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, и условились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Заметим, что два года назад, 17 декабря 2017 года, Центральное разведывательное управление США предоставило России данные, которые помогли «задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города».

«Полученная от ЦРУ информация оказалась достаточной для розыска и задержания преступников», — отмечалось в сообщении Кремля.

Тогда ФСБ задержала семерых членов ячейки террористической группировки «Исламское государство»*. У террористов изъяли значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Кроме того, сотрудники ведомства ликвидировали лабораторию по изготовлению взрывных устройств.

Борьба с терроризмом

10 декабря в Москве состоялось итоговое заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. В ходе мероприятия были подведены итоги 2019 года и определены основные направления деятельности в 2020-м.

Как отмечает пресс-служба НАК, в рамках контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий были нейтрализованы 32 боевика, задержаны 41 главарь, 241 бандит и свыше 600 их пособников. К тому же силовые ведомства пресекли работу 78 ячеек террористических организаций, 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, нейтрализовали восемь преступных групп, занимавшихся контрабандой оружия и боеприпасов из зон вооружённых конфликтов.

Кроме того, при взаимодействии с Роскомнадзором было пресечено распространение террористической пропаганды на более чем 50 тыс. страниц в сети интернет. Также в НАК рассказали о работе по предотвращению преступлений террористического характера.

«Проведено более 12 тыс. адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды, около 14 тыс. мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений, около 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами», — говорится в сообщении.

При этом 13 декабря сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих россиян и трёх уроженцев стран Центральной Азии, являвшихся сторонниками ИГ. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акты.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружили средства связи с инструкциями от эмиссаров из ИГ. Из их оружейного схрона были изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельная бомба. Возбуждено уголовное дело, все пятеро подозреваемых арестованы на время следствия.

«По данным фактам следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — указывали в ФСБ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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