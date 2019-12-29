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«На основании информации от американских партнёров»: ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
29 декабря 2019, 23:54 • 101 • В России
Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Информацию о готовившемся преступлении предоставили партнёры из США по линии спецслужб. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданные сведения.
РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух граждан РФ, планировавших совершить теракты на территории Санкт-Петербурга в дни новогодних каникул. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Наводку на преступников российской спецслужбе предоставили американские коллеги.
Отмечено, что силовики изъяли у задержанных материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Сообщается о возбуждении уголовного дела по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшемся по инициативе российской стороны. Глава государства поблагодарил американского коллегу за «информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России». Сведения были переданы по линии специальных служб.
Кроме того, президенты двух стран обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, и условились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Заметим, что два года назад, 17 декабря 2017 года, Центральное разведывательное управление США предоставило России данные, которые помогли «задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города».
«Полученная от ЦРУ информация оказалась достаточной для розыска и задержания преступников», — отмечалось в сообщении Кремля.
Тогда ФСБ задержала семерых членов ячейки террористической группировки «Исламское государство»*. У террористов изъяли значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Кроме того, сотрудники ведомства ликвидировали лабораторию по изготовлению взрывных устройств.
Борьба с терроризмом
10 декабря в Москве состоялось итоговое заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. В ходе мероприятия были подведены итоги 2019 года и определены основные направления деятельности в 2020-м.
Как отмечает пресс-служба НАК, в рамках контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий были нейтрализованы 32 боевика, задержаны 41 главарь, 241 бандит и свыше 600 их пособников. К тому же силовые ведомства пресекли работу 78 ячеек террористических организаций, 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, нейтрализовали восемь преступных групп, занимавшихся контрабандой оружия и боеприпасов из зон вооружённых конфликтов.
Кроме того, при взаимодействии с Роскомнадзором было пресечено распространение террористической пропаганды на более чем 50 тыс. страниц в сети интернет. Также в НАК рассказали о работе по предотвращению преступлений террористического характера.
«Проведено более 12 тыс. адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды, около 14 тыс. мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений, около 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами», — говорится в сообщении.
При этом 13 декабря сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих россиян и трёх уроженцев стран Центральной Азии, являвшихся сторонниками ИГ. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акты.
В ходе обысков у злоумышленников обнаружили средства связи с инструкциями от эмиссаров из ИГ. Из их оружейного схрона были изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельная бомба. Возбуждено уголовное дело, все пятеро подозреваемых арестованы на время следствия.
«По данным фактам следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — указывали в ФСБ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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