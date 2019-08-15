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На орбите взорвалась ступень американской ракеты. 7 частей отслеживается - ВВС США

15 августа 2019, 15:54  •  164 • В мире
Пресс-служба 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США сообщила о том, что служба контроля космического пространства засекла на орбите взрыв третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, запущенной в 1992 году.
Как следует из сообщения, ступень Ariane 4 взорвалась 22 июля около 12.17 мск. Эксперты нашли семь её обломков, говорится в сообщении.
По данным службы контроля, ступень взорвалась не из-за столкновения с другим объектом, а по внутренним причинам. Угрожает ли образовавшийся мусор другим космическим аппаратам, в сообщении не указывается.
В августе 1992 года данная ракета вывела на орбиту три спутника, в том числе южнокорейский Kitsat-1, американо-французский Topex/Poseidon и французский S80/T. По данным сайта ВВС США spacetrack.org, перед разрушением ступень двигалась по орбите с минимальной высотой 1404 километра.

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