На орбите взорвалась ступень американской ракеты. 7 частей отслеживается - ВВС США

Как следует из сообщения, ступень Ariane 4 взорвалась 22 июля около 12.17 мск. Эксперты нашли семь её обломков, говорится в сообщении.

По данным службы контроля, ступень взорвалась не из-за столкновения с другим объектом, а по внутренним причинам. Угрожает ли образовавшийся мусор другим космическим аппаратам, в сообщении не указывается.

В августе 1992 года данная ракета вывела на орбиту три спутника, в том числе южнокорейский Kitsat-1, американо-французский Topex/Poseidon и французский S80/T. По данным сайта ВВС США spacetrack.org, перед разрушением ступень двигалась по орбите с минимальной высотой 1404 километра.