|
На орбите взорвалась ступень американской ракеты. 7 частей отслеживается - ВВС США
15 августа 2019, 15:54 • 164 • В мире
Пресс-служба 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США сообщила о том, что служба контроля космического пространства засекла на орбите взрыв третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, запущенной в 1992 году.
Как следует из сообщения, ступень Ariane 4 взорвалась 22 июля около 12.17 мск. Эксперты нашли семь её обломков, говорится в сообщении.
По данным службы контроля, ступень взорвалась не из-за столкновения с другим объектом, а по внутренним причинам. Угрожает ли образовавшийся мусор другим космическим аппаратам, в сообщении не указывается.
В августе 1992 года данная ракета вывела на орбиту три спутника, в том числе южнокорейский Kitsat-1, американо-французский Topex/Poseidon и французский S80/T. По данным сайта ВВС США spacetrack.org, перед разрушением ступень двигалась по орбите с минимальной высотой 1404 километра.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2019, 06:39
|
10 августа 2019, 23:39
|
09 августа 2019, 00:39
|
11 августа 2019, 07:54
|
13 августа 2019, 10:28
|
09 августа 2019, 07:09
|
10 августа 2019, 05:54