На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»

Украинизаторы, которые только и знают, что дубасить неугодных за «мову», сами толком не владеют украинским языком.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко.«Чем больше мнений в стране, тем лучше она процветает. Каждый отстаивает свою точку зрения и пытается доказать, что только так страна может идти в правильном развитии, направлении. А что получается?Вы видели русского с дубинкой, который бьет украинца: «Говори на русском!»? Нет. А вот украинцев, бегающих с дубинками, плохо говорящих… Украинский язык очень красивый язык», – говорила Титаренко.Однако ведущий вдруг запротестовал и призвал к «объективности», потому что «с той стороны тоже хватает отношения».«Какая объективность? У нас в стране сегодня всё необъективно и двойные стандарты», – возмутилась в ответ украинская актриса.«Чем больше мнений в стране, тем лучше она процветает. Каждый отстаивает свою точку зрения и пытается доказать, что только так страна может идти в правильном развитии, направлении. А что получается?Вы видели русского с дубинкой, который бьет украинца: «Говори на русском!»? Нет. А вот украинцев, бегающих с дубинками, плохо говорящих… Украинский язык очень красивый язык», – говорила Титаренко.Однако ведущий вдруг запротестовал и призвал к «объективности», потому что «с той стороны тоже хватает отношения».«Какая объективность? У нас в стране сегодня всё необъективно и двойные стандарты», – возмутилась в ответ украинская актриса.