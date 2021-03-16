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На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
16 марта 2021, 05:55 • 207 • Украина
Украинизаторы, которые только и знают, что дубасить неугодных за «мову», сами толком не владеют украинским языком.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко.
«Чем больше мнений в стране, тем лучше она процветает. Каждый отстаивает свою точку зрения и пытается доказать, что только так страна может идти в правильном развитии, направлении. А что получается?
Вы видели русского с дубинкой, который бьет украинца: «Говори на русском!»? Нет. А вот украинцев, бегающих с дубинками, плохо говорящих… Украинский язык очень красивый язык», – говорила Титаренко.
Однако ведущий вдруг запротестовал и призвал к «объективности», потому что «с той стороны тоже хватает отношения».
«Какая объективность? У нас в стране сегодня всё необъективно и двойные стандарты», – возмутилась в ответ украинская актриса.
«Чем больше мнений в стране, тем лучше она процветает. Каждый отстаивает свою точку зрения и пытается доказать, что только так страна может идти в правильном развитии, направлении. А что получается?
Вы видели русского с дубинкой, который бьет украинца: «Говори на русском!»? Нет. А вот украинцев, бегающих с дубинками, плохо говорящих… Украинский язык очень красивый язык», – говорила Титаренко.
Однако ведущий вдруг запротестовал и призвал к «объективности», потому что «с той стороны тоже хватает отношения».
«Какая объективность? У нас в стране сегодня всё необъективно и двойные стандарты», – возмутилась в ответ украинская актриса.
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