На оплату проживания и продление документов: кабмин выделит средства на помощь оставшимся за рубежом россиянам

Правительство РФ выделит средства для помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса. Деньги пойдут на оплату проживания и продление документов, необходимых для нахождения на территории другого государства. Помимо этого, кабмин выделил 321 млн руб. для выплат медикам, лечащим больных с вирусом. В России зафиксировано уже 4 731 случая COVID-19, за последние сутки скончались 9 человек с подтверждённым заболеванием. Власти столицы указали, что из-за неблагоприятной статистики по увеличению числа инфицированных режим самоизоляции в городе сохранится.

Правительство России выделит из резервного фонда средства на помощь гражданам страны, застрявшим за рубежом из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Выделенные средства пойдут на оплату проживания россиян, оставшихся за границей, если у них нет возможности сделать это самостоятельно. Также на эти деньги будет обеспечено продление срока действия документов, позволяющих находиться на территории иностранного государства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на эти цели выделят 500 млн руб.

«Выделенные 500 миллионов рублей на поддержку ещё в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением», — написала она на своей странице в Facebook, добавив, что, как только деньги и механизм их применения появятся, сразу начнётся работа по заявлениям от тех, кто действительно нуждается.

Напомним, с 4 апреля Россия временно прекращает вывозить граждан, которые находятся за границей и не могут вернуться на территорию страны из-за приостановки авиасообщения. Как сообщили в штабе по предупреждению распространения коронавируса, это сделано для предотвращения новой волны завозных случаев заболевания.

Также правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Накануне в стране скончались ещё четыре человека с подтверждённым коронавирусом, один из них — 34-летний мужчина.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Отмечается, что 34-летний пациент в течение четырёх дней находился на искусственной вентиляции лёгких. Также у него было зафиксировано полнокровие внутренних органов, отёк лёгких и головного мозга, кровоизлияния. Остальные умершие страдали хроническим бронхитом и имели сопутствующие заболевания, такие как пиелонефрит, гипертония, атеросклероз.

Согласно данным по состоянию на 04 апреля 11:00 мск, в России зафиксировано 4 731 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом выздоровели от заболевания 333 человека. Летальных исходов по стране 43.

«У нас не очень хорошая ситуация, численность заболевших с каждым днём растёт, динамика отрицательная... Уже около 3 тысяч на сегодняшний день заболевших, поэтому, конечно, мы будем существующий режим, тот режим, который функционировал в городе последнюю неделю, полностью сохранять», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Места проживания можно покидать в случае обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

На фоне этого Роспотребнадзор посоветовал россиянам во время соблюдения домашнего режима придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по правильному питанию.

В ведомстве напомнили, что сейчас резервы иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией. Там посоветовали не закупать продукты впрок, а составлять список того, что необходимо приобрести. Рекомендуется попробовать новые рецепты, которые можно найти в интернете, а также воспользоваться услугами бесконтактной доставки продуктов.

Также эксперты советуют организовывать совместные семейные завтраки, обеды и ужины, чтобы восполнить нехватку социальных контактов и показать детям пример здорового питания.

Также рекомендуется ограничить употребление жиров, соли, сахара и алкоголя, уделить больше внимания клетчатке и жидкости, и следить за размером порций.

Тем временем мэр столицы Сергей Собянин разъяснил ситуацию со штрафными санкциями за нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства. Соответствующий закон о внесении изменений в Кодекс Москвы об административных правонарушениях был подписан градоначальником 2 апреля.

«Если вы едете на работу или вы поехали в магазин, то ради бога. Но это не должно быть действительно массовое катание. По системе Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора абсолютно видно, чего там делает каждая машина, либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно. Мы за этим будем следить», — пояснил он в интервью телеканалу «Россия 1».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также заявил, что «езда без дела должна быть исключена полностью». Он также сообщил, что в Подмосковье ведётся предварительная работа по введению режима спецпропусков, однако «жестить никто не будет».

Помимо этого, РИА Новости со ссылкой на источник близкий к правоохранительным органам Санкт-Петербурга сообщил, что возбуждено первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Дело возбуждено по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» о посещении пациента с коронавирусом поликлиники Сестрорецка. Сейчас идут следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал законопроекты, которые вносят изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за нарушение карантина и распространение фейков.

Отныне за публичное распространение фейков гражданам грозит штраф от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до трёх лет. Если же деяние повлекло за собой смерть человека, то штраф составит 1,5—2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

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«Хороший жест»

Кроме того, 3 апреля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций передал США российско-японскую систему выявления коронавируса. Как заявил в интервью CNN глава фонда Кирилл Дмитриев, «пришло время хороших жестов», Москва и Вашингтон должны укреплять сотрудничество в борьбе с COVID-19.

«Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире, это российско-японские тесты, мобильные, они могут тестировать 20 пациентов в час», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

1 апреля в аэропорт Нью-Йорка прибыл российский самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом. Как позднее отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, половина груза была оплачена Вашингтоном, а другая половина — РФПИ.

В мире в общей сложности подтверждено свыше 1,1 млн случаев заболевания коронавирусом, сообщает Университет Джона Хопкинса, отслеживающий ситуацию с распространением заболевания. Вместе с тем зафиксировано более 58 тыс. летальных исходов. Наихудшая ситуация по числу инфицированных наблюдается в США — свыше 278 тыс, более 6 тыс. скончались.