На онлайн-марафон «Ночь выборов-2020» пригласили 17 партий России

Представители 17 политических партий приглашены на всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов – 2020». Участники обсудят перспективы выборов в Государственную думу 2021 года, рассказал 7 сентября глава оргкомитета мероприятия политолог Дмитрий Гусев.

Представители партий в единый день голосования 13 сентября обсудят результаты голосований и наблюдение за ходом выборов в реальном времени. Состоятся три круглых стола: по наблюдению на выборах, по подведению итогов единого дня голосования и по перспективам выборов в нижнюю палату парламента в 2021 году.

По словам Гусева, на онлайн-марафон приглашены как ведущие российские партии, новые парламентские и так называемые малые партии.

На марафоне представят самые интересные агитационные материалы последней избирательной кампании и состоится «баттл о новых формах голосования».

«И у нас будет большой спор с представителями двух новых политических партий: «За правду» и «Новые люди». Мне кажется, это будет очень интересно, потому что это партии, представляющие две противоположные идеологии», — уточнил политолог.

13 сентября состоятся выборы губернаторов в 20 российских регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Голосование будет длиться три дня — с 11 сентября. 24 июля Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России.

В день тишины 12 сентября и в день выборов 13 сентября запретят предвыборную агитацию.