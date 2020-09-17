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На ОМОН с шариками от подшипников: В Минске задержали "идейного вдохновителя" провокаций

17 сентября 2020, 14:45  •  31 • В мире
В МВД Белоруссии сообщили о задержании троих мужчин, которые готовились к нападению на силовиков. Среди них и "идейный вдохновитель" провокаций, в машине которого обнаружились петарды, а против ОМОНа он собирался идти с шариками от подшипников.
Попался 32-летний "идейный вдохновитель" минских провокаций, уроженец Брестской области, на активном поиске продавцов большого количества подшипников. Это показалось милиционерам подозрительным. Как позже выяснится, не зря - металлические шарики от подшипников мужчина намеревался использовать против ОМОНа.
Подозреваемого задержали, а вместе с ним и двух 21-летних подельников. Об этом в своём официальном Telegram-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" сообщил представитель силового ведомства республики.
"В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников", - указывается в сообщении.
А после того, как изучили и содержимое телефона мужчины, выяснилось, что он не только "идейный вдохновитель" массовых протестов в Минске, но и их активный участник. И даже баррикады возводил.
При этом ранее был уже судим за неуплату алиментов и не раз привлекался к административной ответственности.

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