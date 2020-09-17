На ОМОН с шариками от подшипников: В Минске задержали "идейного вдохновителя" провокаций

Попался 32-летний "идейный вдохновитель" минских провокаций, уроженец Брестской области, на активном поиске продавцов большого количества подшипников. Это показалось милиционерам подозрительным. Как позже выяснится, не зря - металлические шарики от подшипников мужчина намеревался использовать против ОМОНа.

Подозреваемого задержали, а вместе с ним и двух 21-летних подельников. Об этом в своём официальном Telegram-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" сообщил представитель силового ведомства республики.

"В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников", - указывается в сообщении.

А после того, как изучили и содержимое телефона мужчины, выяснилось, что он не только "идейный вдохновитель" массовых протестов в Минске, но и их активный участник. И даже баррикады возводил.

При этом ранее был уже судим за неуплату алиментов и не раз привлекался к административной ответственности.